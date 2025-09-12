Vox lamenta la situación en Gaza pero sostiene que "no se habría llegado a esto" sin el ataque de Hamas

MADRID, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha lamentado la situación en Gaza, esgrimiendo que es "como cualquier guerra, rechazable", pero ha subrayado "no hubiera llegado a donde ha llegado" si la organización terrorista Hamás no hubiera atentado el 7 de octubre de 2023 y hubiera liberado ya a los rehenes.

"Yo creo que a cualquier mortal de cualquier punto del mundo, lo que está sucediendo en Gaza evidentemente, como cualquier guerra, nosotros la rechazamos", ha afirmado en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', que ha recogido Europa Press, y en la que ha ubicado el "punto de inicio" de la guerra al ataque "diabólico" de Hamás de hace casi dos años.

Garriga ha denunciado la "doble moral" de quienes instrumentalizan "todo lo que está sucediendo en Gaza", porque en su opinión la situación actual es la que es porque "empezó Hamás". "Es decir, no hubiera llegado a donde ha llegado si no hubiera empezado el 7 de octubre y hubiera liberado a los rehenes, que es lo que no está haciendo".

El dirigente de la formación de Santiago Abascal también ha condenado que "algunos" se dediquen "a jugar a soltar flotillas a la mar", y a "intentar sacar una serie de medidas" que "son cortinas de humo" para "tapar la corrupción de la mujer del presidente, de su partido y del fiscal general".

SÁNCHEZ, EL "PORTAVOZ DE HAMÁS"

Preguntado sobre si coincide con las acusaciones de antisemitismo realizadas por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Garriga ha afirmado que "el 90% de la población mundial" sabe que "Sánchez se ha convertido de facto en el portavoz de Hamás".

"Solo hace falta ver sus declaraciones, solo hace falta ver cómo Hamás ha llegado a felicitar al presidente del Gobierno de España metiéndonos una vez más en un gigantesco ridículo bochorno internacional", ha proseguido en su argumentación, insistiendo en que Sánchez ha querido levantar "una cortina de humo" para "ocultar" el juicio a su mujer y la apertura de juicio oral del fiscal general.