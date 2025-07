Vox pide reprobar y cesar a Marlaska y la expulsión de todos los inmigrantes ilegales, así como de legales que delincan

MADRID, 8 Jul. 2025 (Europa Press) - El Grupo Parlamentario Vox ha registrado una iniciativa en el Congreso de los Diputados para reprobar y cesar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "por su flagrante falta de diligencia a la hora de combatir la inseguridad creciente asociada a las políticas migratorias del Gobierno". En esta iniciativa, la formación también exige el rechazo a "la política de puertas abiertas a la inmigración ilegal promovida por el bipartidismo y a la inmediata expulsión de todos los inmigrantes ilegales que se encuentren en España, así como aquellos que hayan accedido de forma legal pero que hayan convertido el delito en su forma de vida y hayan manifestado una incapacidad manifiesta de integración y asunción de la cultura y forma de vida" de España. Así lo ha anunciado este martes la portavoz de Vox en la Cámara Baja, Pepa Millán, en rueda de prensa, donde ha apostado por "garantizar la pérdida de la nacionalidad española por la comisión de delitos contra la Constitución, el orden público, independencia y defensa nacional y comunidad internacional". "En definitiva, todas nuestras acciones van encaminadas a defender el derecho a preservar la identidad española", ha aseverado. "Aquí no puede entrar nadie de forma ilegal, si vienes de forma ilegal serás repatriado a tu país de origen. Y si tú has venido de forma legal, pero has decidido hacer del delito tu forma de vida, o has demostrado una incapacidad manifiesta de integración, no solamente eso, sino que buscas imponerte por la fuerza, también vas a ser repatriado", ha sentenciado. Millán ha defendido que hay culturas que "son manifiestamente incompatibles con la cultura occidental". "No nos van a convencer de que el progreso es importar masivamente a personas que consideran que la mujer tiene que andar tres pasos por detrás del hombre o que tienen que andar tres pasos por detrás del hombre o que tienen que ir con la cabeza cubierta o que amparan los matrimonios forzosos de menores. Eso no es progreso ni es compatible con nuestra forma de vida", ha dicho. No obstante, ha señalado que si una persona viene a España "con voluntad de trabajar, con su permiso y viene con todos sus requisitos cumplidos para permanecer aquí, se quedará". "Y el que no lo traiga, pues no se quedará", ha zanjado. Al ser preguntada sobre si en esas deportaciones entrarían también hijos de inmigrantes de segunda generación, es decir, españoles de padres extranjeros, ha indicado que, "más allá de los detallos, hay que asegurar y confirmar que estas personas están con una verdadera voluntad de integración". En este punto, ha reconocido que se trata de un "proceso complejo" pero que tendrán que "hacerlo" para "preservar la identidad" del pueblo español. "No es tan simple ni es un debate para reducirlo a términos tan simplistas, porque es complicado y es una situación compleja, pero evidentemente quien entra de forma ilegal tendrá que ser repatriado y el que está aquí tendrá que demostrar una verdadera voluntad de integración por medio de un procedimiento que tendrá que garantizar que esa persona es merecedora de la nacionalidad o de la residencia", ha explicado. Respecto al número de repatriaciones, la portavoz de Vox ha subrayado que "las que sean necesarias para garantizar que ninguna familia más pase por lo que va a pasar de por vida la familia de esta chica de Alcalá de Henares a la que han violado brutalmente": "Esta chica se lleva una condena de por vida y eso no se puede consentir. Y con Vox, desde luego, eso no se va a consentir". "Nosotros somos conscientes de la complejidad del asunto, pero por eso precisamente presentamos todas estas medidas que evidentemente serán más fáciles desde un puesto de responsabilidad en el Gobierno, porque ni siquiera el Gobierno sabe el número de inmigrantes ilegales que hay ahora mismo en España", ha afirmado Millán.

