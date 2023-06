Vox pone de número uno al Senado a un ministro de Suárez y ficha a la escritora hispanocubana Zoe Valdés

Los de Abascal renuevan al 96% de los cabezas de lista al Senado y mantiene a una de sus dos senadores electos en 2019

MADRID, 20 Jun. 2023 (Europa Press) -

Vox ha presentado como cabeza de lista al Senado por Madrid al que fuera ministro de Industria durante el Gobierno de Adolfo Suárez entre los años 1977 y 1980, Carlos Bustelo García del Real. Además, ha fichado a la escritora hispanocubana Zoe Valdés para cerrar su candidatura a la Cámara Alta por la Comunidad de Madrid.

Carlos Bustelo García del Real, que nació en el año 1936, ya se presentó por Vox al Senado como número dos en las elecciones de 2019 y no consiguió representación. Fue ministro durante la etapa de Adolfo Suárez y posteriormente ostentó la presidencia del Instituto Nacional de Industria. En la actualidad forma parte de la Fundación Disenso, el 'think thank' de Vox.

Por su parte, la escritora hispanocubana Zoe Milagros Valdés Martínez, que ha sido galardonada con distintos premios por su trayectoria, nació en La Habana y posteriormente se nacionalizó como española y además fue opositora al gobierno cubano de Fidel Castro.

Asimismo, en las listas al Senado que ha dado a conocer Vox este martes, los de Santiago Abascal mantienen a Yolanda Merelo, que ha sido una de las tres senadoras que ha tenido el grupo en esta legislatura, como cabeza de lista por Ceuta.

Por contra, Vox no ha incluido en las listas de Murcia a José Manuel Marín Gascón, el otro senador electo que tenía la formación en esta legislatura. Y la otra parlamentaria de Vox es Pepa Rodríguez de Millán, que es senadora por designación autonómica de Andalucía, pero está en las listas del partido al Congreso por Madrid.

Respecto a las candidaturas del año 2019, Vox ha acometido una renovación de más del 96% de sus cabezas de lista y, de las que ha dado a conocer este martes, tan solo mantiene a la 'número uno' por Toledo, Josefina Blázquez, y la de Vizcaya, María Pérez.

Estos son los cabezas de lista de Vox al Senado para las elecciones del próximo 23 de julio:

Andalucía

Almería: Germán Arqueros Rodríguez Cádiz: Enrique García Maiquez Córdoba: Rocío Puebla Mendoza Granada: José Manuel Pérez Huelva: Rafael Segovia Brome Jaén: Eugenio Ismael Rodríguez Castillo Málaga: Juan Jesús Ruiz Ballesteros Sevilla: Raúl Morales del Piñal

Aragón

Huesca: María Lorena García López Teruel: Juan Vicente Ferriz Hernández Zaragoza: María Pilar Real Díaz

ASTURIAS: Arancha Martínez Riola

Canarias

Lanzarote: María Esther Tamargo Acebal Gran Canaria: Yeray Antonio Suárez La Palma: Jesús Allende León Rodríguez El Hierro: Esperanza Medina Chávez La Gomera: Jorge Iván Negrín Fuerteventura: Miguel Felipe Rastrero Martín

CANTABRIA: Daniel Álvarez Ibáñez

Castilla-la mancha

Albacete: Ginés Luis Núñez Martínez Ciudad Real: Jesús Felipe Sánchez Crespo Cuenca: Rafael Rodríguez Bartólome Guadalajara: Juan González Peralba Toledo: Josefina Blázquez Sánchez

Castilla y león

Ávila: Noelia Carretero Carmona Burgos: Eduardo Peña López León: Francisco José García Paramio Palencia: Ricardo Carrancio Sangrador Salamanca: María de los Ángeles Carpio Pérez Segovia: Fuencisla Arévalo Galván Soria: Alberto Enrique Peñuelas Felipe Valladolid: Luis Matarraz Herreras Zamora: Francisco Javier Gutiérrez Rodríguez

Cataluña

Barcelona: Daniel Carmona Navarro Girona: Ana María Catalán Martínez Lleida: Isabel Mas Picatoste Tarragona: Tibor Rius Gerecz

Comunidad valenciana

Alicante: David Moreno Narganes Castellón: Pedro Sancho Calduch Valencia: Rosana Peris Catoira

Extremadura

Badajoz: Gonzalo Pozo Guisado Cáceres: Ignacio Javier Gilete Tejero

Galicia

A Coruña: Manuel Fuentes Lamas Lugo: Noelia Ramanal González Ourense: Lilian Cerdeira Mosquera Pontevedra: José Manuel Torres Corredoira

MADRID: Carlos Bustelo García del Real

MURCIA: José Francisco Garre Izquierdo

Euskadi

Álava: Ignacio Cuadrado Rubio Guipúzcoa: Pedro Gandasegi Agorreta Vizcaya: María Pérez Fernández

LA RIOJA: Ignacio Aquesolo García

CEUTA: Yolanda Merelo Palomares

MELILLA: Sendi Nanwani Ramchand Ghanshandas

