Vox rechaza "fingir normalidad institucional" en los actos oficiales y no entiende que el PP sí asista**

MADRID, 6 de diciembre de 2025 (Europa Press) - La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha justificado este sábado que su formación no participe en ninguno de los actos oficiales de conmemoración de la Constitución "para no fingir normalidad institucional" con un Gobierno que, según ha denunciado, "ha pisoteado los símbolos, el orden jurisdiccional y los derechos y libertades de todos los españoles"; por lo que no entiende que el PP sí asista. En una entrevista en el programa 'Parlamento' de 'RNE', recogida por Europa Press, Millán ha recordado que "nunca" han participado en dichos actos oficiales y que su postura no es incoherente con una formación que se declara defensora de la Carta Magna. "Lo que resultaría incoherente sería participar en unos actos con un Gobierno que lo único que está haciendo desde que llegó ha sido pisotear los símbolos, pisotear el orden jurisdiccional en España, pisotear los derechos y libertades de todos los españoles y utilizar las instituciones que son de todos los españoles para su propio beneficio, o utilizarlas como escudo, como ha hecho Pedro Sánchez con la Corona", ha esgrimido. Millán ha confirmado que Vox tampoco acudirá, por primera vez, al izado de bandera española ante al Congreso porque Sánchez "utiliza todo este tipo de actos para proyectar una imagen internacional de normalidad". Y ha explicado que ha enviado una carta al jefe del Estado Mayor de la Defensa, organizador del acto, para excusarse y explicar sus motivos. En este sentido, ha insistido en que la situación que vive en España desde que gobierna Sánchez "no es normal" y que su "respeto" por los símbolos y por la unidad nacional resulta "incompatible" con la presencia en estos actos "con un Gobierno que se ha dedicado a pisotearlas". "CONNIVENCIA" CON EL PSOE Además, la diputada de Vox ha afirmado que no puede comprender que, "a estas alturas", el Partido Popular "se siga prestando" a participar de estos actos "con un Gobierno contra el que supuestamente se manifiesta los fines de semana". "Ni lo entendemos nosotros ni creemos que lo vayan a entender muchísimos", ha apostillado. Millán ha afeado al PP la "connivencia" con el PSOE y que "se siente" con ellos, y ha puesto como ejemplo que esta semana el líder de este partido, Alberto Núñez Feijóo, haya participado en una conferencia con el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page. También ha recordado el apoyo del PP a la reforma constitucional por la que se modificó el artículo 49 de la Constitución para eliminar el término "disminuido". "No se puede confundir a los españoles haciendo creer que existe un Partido Socialista bueno, que, por cierto, es el mismo que respalda Sánchez. Porque yo todavía no he visto a ninguno de los diputados socialistas manchegos romper la disciplina de voto", ha aseverado. Por ello, la portavoz considera que la oposición a este Gobierno "tiene que ser total y frontal" y que "no vale hacer críticas o denunciar la situación y luego asistir con total normalidad a este tipo de actos". "En una situación de tanta gravedad como la que estamos viviendo, con la corrupción que está rodeando al Gobierno, con este uso descarado de las instituciones de todos los españoles, no se puede fingir normalidad institucional", ha remachado.