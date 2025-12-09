Vox se desvincula de Revuelta, acusada de desviar fondos recaudados para la DAIA: "No forma parte de Vox"**

MADRID, 9 de diciembre de 2025 (Europa Press) - La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha desligado este martes a la formación de la organización juvenil Revuelta, que ha sido acusada de desviar fondos recaudados para los afectados por la DANA. "No forma parte de Vox", ha dicho la portavoz parlamentaria, rehusando comentar el caso. El exdirigente de la organización juvenil Arturo Villarroya, asesor del líder de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, ha presentado una denuncia ante Fiscalía por "presuntas irregularidades, posible estafa en el destino de fondos y cobro de cuotas de afiliación sin derechos asociados". Revuelta, afín a Vox y responsable de las protestas contra la amnistía ante la sede nacional del PSOE en Ferraz, ha asegurado que es un movimiento "limpio y transparente" y "probará todo lo que tenga que probar". Rodríguez de Millán ha sido requerida por el caso en rueda de prensa en el Congreso, y ha negado que Revuelta esté vinculada a Vox, por lo que se ha negado a comentar "las vicisitudes internas" de la organización. "Hemos dicho que esta organización no forma parte de Vox, las personas que están allí sabrán lo que tendrán que hacer", ha rematado la portavoz parlamentaria.