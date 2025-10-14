Vox se querella contra Futuro Vegetal por los daños causados en el cuadro “Primer homenaje a Colón” del Museo Naval

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

Vox ha presentado una querella ante los Juzgados de Instrucción de Madrid contra los integrantes del colectivo Futuro Vegetal, "responsables del ataque perpetrado el pasado 12 de octubre en el Museo Naval", donde arrojaron pintura sobre la obra 'Primer homenaje a Colón' de José Garnelo y Alda, un lienzo de gran valor histórico y artístico. La querella califica los hechos como delitos de daños al patrimonio histórico (art. 323 CP), daños agravados (art. 263.2.4 CP), desórdenes públicos (art. 557 CP), resistencia y desobediencia (art. 556 CP) y asociación ilícita (art. 515 CP), según ha informado la formación.

Vox subraya que el ataque al cuadro de Garnelo obligó al Museo Naval -dependiente del Ministerio de Defensa- a movilizar un equipo de restauradores especializados, lo que, a su juicio, evidencia "la especial gravedad del daño y la afectación a un bien público de relevancia nacional".

El escrito destaca además la "reiteración de acciones delictivas" de Futuro Vegetal contra museos, edificios institucionales y aeropuertos, lo que para la formación "demostraría la existencia de una estructura organizada y permanente dedicada a la comisión de delitos bajo pretexto ideológico, análoga a las asociaciones ilícitas declaradas por el Tribunal Supremo".

La querella solicita, entre otras diligencias, que la Brigada Provincial de Información de Madrid elabore un informe de inteligencia sobre la estructura y financiación del grupo, así como sobre sus conexiones nacionales e internacionales.