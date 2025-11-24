Vox se querella contra Sánchez por falso testimonio en el Senado por decir que no conocía al empresario Antxon Alonso

MADRID, 24 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Vox ha presentado ante el Tribunal Supremo una querella contra el presidente, Pedro Sánchez, por la comisión del presunto delito de falso testimonio en sede parlamentaria por su comparecencia en la comisión Koldo del Senado, donde aseguró que conocía al socio de Santos Cerdán en la empresa Servinabar, Antxón Alonso.

Así lo ha anunciado este lunes el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, que ha explicado que la formación "ha analizado" la comparecencia y diversas informaciones de medios de comunicación y cree que el jefe del Ejecutivo se vio con Arnaldo Otegi para negociar el apoyo de Bildu a la moción de censura contra Mariano Rajoy gracias a Alonso, por lo que considera que mintió.

"Si no recuerda, pues que recuerde", ha subrayado Fúster en rueda de prensa en la sede nacional de Vox, donde ha precisado que Vox ha solicitado la declaración de Sánchez y los involucrados en la reunión ante el Supremo.

(((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)))