Vox solicita en el Senado que la UE incluya al Cártel de los Soles como organización terrorista, como ha hecho EEUU

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

El grupo parlamentario de Vox en el Senado ha presentado una moción en la Cámara Alta para que el Gobierno inste a la Unión Europea (UE) a incluir al Cártel de los Soles, una red criminal que Estados Unidos vincula con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la lista de organizaciones terroristas, siguiendo los pasos del país norteamericano y de algunos países latinoamericanos y caribeños.

La iniciativa, que ha sido elevada para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores, busca impulsar también que el Gobierno solicite a la UE la aplicación del artículo 85 del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba, que habilita la suspensión de la alianza si se considera que se están incumpliendo los principios que rigen el texto, como el "respeto a los principios democráticos".

En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, la formación argumenta que el Cártel de los Soles "es una organización criminal trasnsacional de origen venezolano" con presencia en algunos Estados miembros y vinculada "directamente a actividades de narcotráfico, trata de personas, extorsión, secuestros, desapariciones forzadas, asesinatos selectivos" y otras formas de violencia organizada.

Para justificar su petición, Vox se apoya en la designación de organización terrorista a este cártel por parte de Estados Unidos, que asegura que el grupo criminal está "dirigido" por Maduro "y otros altos cargos" de su Gobierno y proporciona "apoyo material" a otras redes criminales "que amenazan la paz y la seguridad de Estados Unidos", como el Tren de Aragua o el Cártel de Sinaloa (México).

"La inclusión del Cártel de los Soles en el listado de organizaciones terroristas implica, por un lado, la congelación de los fondos y otros activos financieros o recursos económicos, así como la garantía de que no se pongan, ni directa ni indirectamente, a su disposición ningún fondo, activo financiero, recurso económico ni servicio financiero ni servicio conexo; y, por otro lado, la cooperación policial y judicial de los Estados miembros de la Unión Europea en materia penal", aduce la formación dirigida por Santiago Abascal.

En la exposición de motivos, Vox subraya asimismo que "el respaldo" del Gobierno de Cuba a Maduro es "incompatible" con el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la UE y ese país, puesto que esa alianza se sustenta en ideas como "el respeto y la promoción de principios democráticos", el "respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales" y el "respeto al Estado de Derecho".