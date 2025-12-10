Vox tilda al PSOE de "partido de corruptos" tras la detención de Leire Díez y pide al PP presentar una moción de censura**

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Vox ha tachado al PSOE de "partido de corruptos" tras la detención este miércoles de la exmilitante socialista Leire Díez y ha reclamado al PP, una vez más, que presente una moción de censura contra el presidente, Pedro Sánchez. La Guardia Civil ha detenido a Díez por presuntas irregularidades en contrataciones públicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el marco de una causa que está bajo secreto de sumario y en la que también participa la Fiscalía Anticorrupción. La exmilitante figura como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho y declaró en sede judicial por presuntamente ofrecer favores a cambio de información contra miembros del Instituto Armado y la Fiscalía Anticorrupción. El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado en su cuenta oficial en 'X' que el Gobierno y el PSOE están "plagados de corruptos" y "depravados sexuales" y considera que "sobran los motivos para presentar una moción de censura". Vox, que ha impulsado dos mociones de censura contra Sánchez sin éxito, insiste al PP en hacer uso de esta herramienta parlamentaria para desalojar al jefe del Ejecutivo de La Moncloa. El PP lo rechaza, argumentando que carece de los votos suficientes para sacarla adelante.