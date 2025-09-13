Vox, tras el asesinato de Kirk: "La izquierda totalitaria está dispuesta a todo para censurar a la disidencia"

MADRID, 13 Sep. 2025 (Europa Press) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha señalado este sábado a la izquierda por el asesinato del activista ultraderechista estadounidense Charlie Kirk y ha avisado de que "la izquierda totalitaria está dispuesta absolutamente a todo con tal de censurar y perseguir a quien está liderando la disidencia".

Garriga ha hecho estas declaraciones en el madrileño Palacio de Vistalegre donde su partido ha organizado este fin de semana el evento Europa Viva 25, que reunirá a representantes de sus aliados internacionales, aglutinados en Patriots.

Según el dirigente del partido de Santiago Abascal, la izquierda "está adelantando velocidades en términos de manipulación" del mensaje que lanzan formaciones como Vox. "Por desgracia estamos viendo que ha llegado a traspasar ciertos niveles de violencia y hemos visto, dramáticamente, hace pocos días, el asesinato a sangre fría de Charlie Kirk", ha deslizado.

Garriga ha destacado que ese asesinato por el que ha sido detenido el joven de 22 años Tyler Robinson ha generado "una profunda indignación en la mayoría de la gente con sentido común", pero ha tachado de "lamentable" y bochornoso" que haya suscitado también "comentarios deleznables".

A su juicio, esta situación es "una muestra más de que la izquierda totalitaria está dispuesta absolutamente a todo con tal de censurar y de perseguir a quien está liderando la disidencia, ya sea en España o en cualquier nación europea o del mundo".

En todo caso, Garriga ha subrayado que, con su cita de Vistalegre. Vox y Patriots van a reafirmar su compromiso de "reconquistar absolutamente todo". "Ya hay evidencias de que avanzamos de manera positiva. La izquierda está nerviosa, acelera la censura, manipula nuestro mensaje y tolera la violencia contra quienes lideramos la disidencia", ha concluido Garriga.