Vucic se disculpa por tildar de "desagradables" a los eslovenos: "Me refería a los políticos"

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha pedido perdón este jueves por tildar de "desagradables" a los eslovenos y ha especificado que se refería únicamente "a los políticos" de Eslovenia y no a la población del país.

"Si he ofendido a alguien, quiero disculparme. Quiero pedir perdón a todo el pueblo esloveno y, al mismo tiempo, quiero recalcar que no me disculparé con su clase política porque lo que están haciendo es seguir adelante con una desagradable política respecto a Serbia", ha recalcado.

Así se ha expresado en los márgenes de una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Kosovo en Nueva York, donde ha señalado previamente que Eslovenia --miembro no permanente del Consejo de Seguridad-- forma parte de una "conspiración" con Estados Unidos y Suiza para permitir que la delegación kosovar ponga sobre la mesa las presuntas violaciones perpetradas por los soldados serbios durante la guerra de Kosovo (1998-1999).

"Es difícil decir quién ha sido más desagradable, si los eslovenos u otras personas", ha aseverado Vucic, según informaciones recogidas por el diario estadounidense 'Politico'. Estas declaraciones, no obstante, han suscitado las críticas desde Liubliana. La ministra de Exteriores, Tania Fayon, ha advertido de que se trata de un "insulto a la nación entera" y ha convocado al encargado de negocios serbio en el país para exigirle una disculpa.

"Este mensaje no es válido para un país que declara su compromiso con los valores europeos", ha dicho, mientras que el primer ministro, Robert Golob, ha aclarado que este tipo de declaraciones "recuerdan a tiempos anteriores y no están a la altura de las relaciones actuales entre los dos países".