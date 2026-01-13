Vuelco en la general del Dakar tras jornada en el desierto; Nani Roma nuevo líder

El desierto es implacable, como se demostró este martes en el Rally Dakar, en una jornada en la que las clasificaciones generales dieron un vuelco: Nani Roma pasa a encabezar la general en coches, mientras que Benavides perdió la primera plaza en motos.

Como es habitual en este tipo de pruebas, los mejores de la víspera abrieron pista.

La tarea se complica cuando lo que hay por delante son dunas de arena sin ninguna pista a la vista y sin referencias para tratar de tomar el camino correcto.

En la primera jornada de la etapa maratón alrededor de Wadi ad Dawasir, en pleno desierto saudita donde los participantes pasarán la noche en un vivac tras recorrer 531 km (410 cronometrados), dos de los participantes más veteranos, los españoles Carlos Sainz y Nani Roma, demostraron sus dotes para la navegación y fueron los más rápidos entre los pilotos que optan al podio final el próximo sábado.

Los dos pilotos de Ford casi calcaron los tiempos: Sainz se dejó en la meta 12'23" y Roma 14'39" con respecto al vencedor del día, el polaco Erik Goczal, quien se vio favorecido al partir por detrás de los favoritos.

Sainz, no obstante, se vio perjudicado por una sanción impuesta por exceso de velocidad que le costó perder el liderato.

- Navegación "muy difícil" -

"Hoy la navegación ha sido realmente difícil. Nos ha costado mucho encontrar un waypoint (punto de paso obligatorio)... Hemos dado vueltas y vueltas y no sé muy bien cómo hemos quedado. Después de ese despiste me han puesto una penalización por exceso de velocidad", lamentó Sainz, ganador de la prueba en cuatro ocasiones.

Los tres pilotos que comenzaron la jornada como líderes, el catarí Nasser Al Attiyah, el sueco Mattias Ekstrom y el sudafricano Henk Lategan, se perdieron en el desierto y llegaron a la meta con más de 25 minutos de retraso.

"Todo el mundo ha tenido problemas hoy. A mitad de la especial tuve que aflojar porque ya había pinchado dos veces. Luego encontramos a Nasser (al Attiyah) y a otros que estaban dando vueltas e hicimos lo mismo, pero dimos con el camino. Después pinchamos otra vez. Pero aquí estamos. Mañana será un día crucial y hay que mantenerse humilde y tranquilo", explicó Roma, uno de los pocos pilotos en la historia del rally en haberlo ganado tanto en motos como en coches.

Tras esta etapa, Roma aventaja en 57 segundos a Saiz y Al Attiyah es tercero a 1'10", mientras que Lategan queda a 6'13" y Ekstrom a 11'19".

En motos, el español Tosha Schareina fue el más rápido y sumó su tercera victoria parcial, con una ventaja de 4'35" con respecto al australiano Daniel Sanders, que se convierte en el nuevo líder de la general.

"Ha sido un buen día para mí. Ellos (sus rivales) cometieron un error de navegación al principio y entonces cambié de estrategia, yendo a buscar todos los bonus posibles", valoró el español.

- Sanders desbanca a Benavides -

El argentino Luciano Benavides, que comenzó la etapa en cabeza de la clasificación, perdió casi 12 minutos con respecto al vencedor del día y cae a la tercera posición de la general, a 7'05" de Sanders, y aventaja en poco más de ocho minutos a Schareina en la pelea por el podio.

"Ha sido un día de trampas. Era el primero y cometí un error y luego Daniel hizo lo mismo y cuando llegó Ricky fue cuando nos dimos cuenta. He perdido nueve minutos, tratando simplemente de sobrevivir entre la arena. No ha sido fácil, pero creo que para mañana será mejor al salir por detrás", explicó el argentino.

El estadounidense Ricky Brabec es segundo de la general, a 6'24", tras haber acabado cuarto en la etapa, por detrás del sudafricano Michael Docherty.

Estas clasificaciones, no obstante, pueden sufrir de nuevo un vuelco el miércoles, cuando la etapa maratón concluya en Bisha tras recorrer 467 km, de los que 420 serán cronometrados, con la dificultad para los más rápidos este martes de tener que abrir pista.