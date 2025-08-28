Vuelo con 200 migrantes expulsados de Texas

Según las autoridades venezolanas, entre los repatriados se encuentran 157 hombres, 42 mujeres y un menor de edad. La noticia fue reportada por los principales medios de comunicación venezolanos.

La llegada forma parte de las operaciones de expulsión coordinadas por Washington, que en los últimos meses ha intensificado la repatriación de venezolanos que ingresaron ilegalmente al país norteamericano.

El gobierno de Nicolás Maduro ha anunciado que, desde principios de 2025, más de 10.000 venezolanos ya han regresado al país mediante vuelos de expulsión y programas de retorno voluntario.

La gestión del fenómeno migratorio sigue siendo uno de los temas más sensibles en las relaciones entre Caracas y Washington, en medio de crecientes tensiones políticas y un estancamiento en las negociaciones. (ANSA).