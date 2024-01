PORTLAND, Oregon, EE.UU. (AP) — Un vuelo de Alaska Airlines efectuó un aterrizaje de emergencia en Oregon el viernes después de que una ventana y un trozo del fuselaje salieron despedidos en el aire, señalaron reportes noticiosos.

Un pasajero le envió una fotografía a la televisora KATU-TV en la que se ve lo que parece ser una fila de salida de emergencia a la que le faltan una puerta y una ventana. Se desconoce si alguien resultó herido.

Alaska Airlines no respondió de momento a un correo electrónico de The Associated Press solicitándole información.

El vuelo partió de Portland en dirección a Ontario, California, a las 4:52 de la tarde, pero regresó poco antes de las 5:30.

El canal KPTV-TV reportó fotos que recibió de un pasajero en las que se ve que una amplia sección del fuselaje había desaparecido.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) no respondió a un correo electrónico para pedirle información.

El boeing 737-9 max salió de la línea de ensamblado y recibió su certificación de seguridad hace apenas dos meses, según registros de la faa en línea.