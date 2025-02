Vuelo de American Airlines que iba de NY a Nueva Delhi aterriza de emergencia en Roma

ROMA (AP) — Un vuelo de American Airlines que iba de Nueva York a Nueva Delhi, India, aterrizó a salvo el domingo en Roma luego de ser desviado por motivos de seguridad, los cuales resultaron “no creíbles”, informó la aerolínea.

American Airlines indicó que el vuelo 292 “fue inspeccionado por las autoridades” después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci y “se le dio luz verde para reanudar su vuelo”.

La aerolínea no aclaró la causa de la emergencia, pero añadió que se requería una inspección según el protocolo antes de que el vuelo pudiera aterrizar en Nueva Delhi.

“La aeronave permanecerá en Roma durante la noche para permitir el descanso requerido de la tripulación antes de continuar hacia Delhi tan pronto como sea posible mañana”, dijo la aerolínea.

Un reportero de The Associated Press filmó dos cazas que sobrevolaban el aeropuerto poco antes del aterrizaje no programado. Se podían ver camiones de bomberos en la pista de aterrizaje a un lado del avión después de aterrizar.

Neeraj Chopra, uno de los pasajeros, comentó que el aviso del capitán de que necesitaban ir de regreso se produjo unas tres horas antes del horario programado de llegada a Nueva Delhi debido a un cambio en el “estatus de seguridad”.

Chopra, quien viajaba de Detroit, Michigan, para visitar a su familia, describió el ambiente en el avión como tranquilo tras el anuncio inicial, pero dijo que comenzó a estresarse cuando el capitán anunció más tarde que cazas escoltarían la llegada del avión a Roma.

“Sentí un poco de pánico, bien ¿qué está pasando?”, declaró Chopra a la AP. “Aquí está pasando algo grande”.

Jonathan Bacon, un pasajero de 22 años oriundo de Dayton, Ohio, comenzó a prestar atención al mapa de vuelo en la pantalla ubicada en el respaldo del asiento frente a él después de que el capitán anunció una “desviación debido a un problema de seguridad”, y pudo ver como la aeronave dio un giro brusco en su ruta y se alejó de Nueva Delhi para dirigirse a Roma.

Los pasajeros no tuvieron conexión a internet durante gran parte del vuelo, declaró Bacon, y sólo hubo acceso intermitente que les dio pistas sobre los primeros informes de la situación aproximadamente dos horas antes del aterrizaje.

Después de aterrizar, Bacon comentó que todos los pasajeros fueron colocados en autobuses y trasladados a la terminal, donde cada pasajero y sus pertenencias personales pasaron por controles de seguridad más prolongados y minuciosos, especialmente para una llegada. Más de dos horas después de aterrizar, Bacon y su amigo dijeron que aún esperaban su equipaje documentado, el cual también fue sometido a controles de seguridad.

“Definitivamente fue el vuelo más largo a Europa que haya tomado”, dijo Bacon.

El aeropuerto continuó operando con normalidad, dijo un portavoz de la terminal.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.