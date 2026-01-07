Vuelos: Aeropuerto de Santiago, el más puntual del mundo

De acuerdo a las estadísticas, el 87% de los 153.326 vuelos de salida cumplieron con su horario desde el terminal capitalino, mientras que también lo hicieron el 84% de sus llegadas.

En el ranking, el segundo y tercer lugar fueron para el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, con un 86,81% de sus vuelos a tiempo; y el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, con un 86,55%.

En las categorías de "aeropuertos medianos" y "pequeños", el primer lugar fue para el Aeropuerto Internacional Tocumen de la Ciudad de Panamá (Panamá) y el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil (Ecuador).

En el caso de las aerolíneas, el primer lugar en puntualidad lo registró la compañía Aeroméxico, por segundo año consecutivo, con un 90,02% de sus vuelos a tiempo.

Le siguieron Saudia, 86,53% de vuelos puntuales, Scandinavian Airlines (SAS), con un 86,09%.

Latam Airlines, la compañía aérea chileno-brasileña, también aparece en el listado global, en el puesto siete, con un 82,40% de despegues puntuales, siendo la segunda aerolínea con más vuelos (580.707) por detrás de Delta Airlines, con 1,8 millones. Más atrás se ubicó Avianca, de Colombia, con un 81,73% de salidas a tiempo. (ANSA).