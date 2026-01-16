Vuelos: en México, aumentan 25% los accidentes aéreos

Los expertos se mostraron alarmados por este incremento, pues la cifra rebasa todos los accidentes registrados en el sector durante el año antepasado.

Además, los "incidentes aéreos" (sucesos no graves, pero que afectan o podrían afectar la seguridad de las operaciones) también se incrementaron al sumar 184, un aumento anual de 27,3%, según la AFAC, un ente gubernamental.

El accidente aéreo más cercano ocurrió el pasado 15 de diciembre luego que una aeronave procedente del centro veraniego de Acapulco se desplomó a 2,5 kilómetros del aeropuerto de la ciudad de Toluca, a 70 kilómetros al oeste de la capital, ocasionando la muerte de una decena de personas.

Especialistas del sector han denunciado "la falta de presupuesto" de la AFAC para efectuar "funciones de inspección, verificación e investigación de accidentes, así como de capacidad y adiestramiento", lo que podría explicar este incremento de los accidentes aéreos.

La agencia también reveló que se redujeron en los primeros 10 meses del año pasado en 10% las evaluaciones médicas al personal operativo que labora en el sector y 42,7% las no médicas, a pesar de que las supervisiones aumentaron más del 50%.

Este fenómeno fue atribuido por Fernando Gómez, especialista del sector aeronáutico, citado por el matutino Reforma, a una "falta de personal de salud capacitado", un problema que a su juicio va en ascenso desde hace varios años.

También a este fenómeno ha abonado la falta de presupuesto de la AFAC para efectuar estas tareas de evaluación, por cuanto se han registrado desde 2019, con el inicio de la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que dejó el poder en octubre de 2024, recortes para cursos de capacitación y contratación de personal.

Gómez apremió al gobierno federal a dotar de "un mayor presupuesto para atender este tema" para "evitar que aumenten los accidentes e incidentes aéreos" y que el país sufra "una nueva degradación aérea" como la ocurrida en mayo de 2021, por parte del gobierno de Estados Unidos.

La Administración Federal de Aviación, que depende del Departamento de Transporte de ese país, adoptó esta medida al identificar 28 "deficiencias críticas" de parte del sector aéreo mexicano, entre las que figuran "la falta de personal y de capacitación para el personal técnico".

Hace un mes, el diario capitalino La Crónica de Hoy, tras la caída del jet ejecutivo en Toluca, definió el 2025 como "un año negro para la aviación" en México, al contabilizarse 36 muertes en 13 accidentes. Según la nota, de un total de 59 accidentes aéreos ocurridos en México el año anterior, el más letal fue el ocurrido el 15 de diciembre, pues murieron ocho integrantes de una familia, entre ellos tres menores de edad, así como el piloto y el copiloto.

Desde septiembre pasado, la AFAC había reportado un incremento de 31% de incidentes aéreos durante el primer semestre del año. (ANSA).