Vuelos: paro de controladores aéreos en Argentina

La medida, decidida porque los salarios llevan 10 meses "congelaos", incluye cinco paros y, según estimaciones, afectará a unos 8000 pasajeros.

Entre los afectados, estaban hoy los seguidores de Universidad de Chile, que viajaron a Buenos Aires para ver el suspendido partido de su equipo con Independiente por la Copa Sudamericana de fútbol, finalmente cancelado por una ola brutal de violencia desatada en las gradas y hoy aguardaban poder emprender el regreso.

Los paros comenzaron a realizarse en distintos segmentos horarios este viernes 22 de agosto y finalizarán el sábado 30.

Este viernes hubo 28 cancelaciones y 43 reprogramaciones en vuelos de cabotaje y regionales, tan solo en la primera franja de la medida, entre las 13 y las 16, hora local. (ANSA).