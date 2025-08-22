Vuelos: paro de controladores aéreos en Argentina
8000 afectados, entre ellos hinchas de Universidad de Chile
- 1 minuto de lectura'
La medida, decidida porque los salarios llevan 10 meses "congelaos", incluye cinco paros y, según estimaciones, afectará a unos 8000 pasajeros.
Entre los afectados, estaban hoy los seguidores de Universidad de Chile, que viajaron a Buenos Aires para ver el suspendido partido de su equipo con Independiente por la Copa Sudamericana de fútbol, finalmente cancelado por una ola brutal de violencia desatada en las gradas y hoy aguardaban poder emprender el regreso.
Los paros comenzaron a realizarse en distintos segmentos horarios este viernes 22 de agosto y finalizarán el sábado 30.
Este viernes hubo 28 cancelaciones y 43 reprogramaciones en vuelos de cabotaje y regionales, tan solo en la primera franja de la medida, entre las 13 y las 16, hora local. (ANSA).
Otras noticias de Paro de transporte
- 1
Cristina Kirchner apuntó contra Milei por los audios que hablan de coimas
- 2
Los otros desnudados del desmadre de Avellaneda: los brutales, los incapaces y los que no quieren que miremos
- 3
Allanaron la Agencia de Discapacidad por presuntas coimas y le secuestraron US$266.000 a un empresario cuando intentaba escapar
- 4
Pamela David volvió a la carga contra Karina Milei: “¿No es capaz de negar un audio donde se la trata de coimera?"