LA NACION

Vuelos: paro de controladores aéreos en Argentina

8000 afectados, entre ellos hinchas de Universidad de Chile

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Vuelos: paro de controladores aéreos en Argentina
Vuelos: paro de controladores aéreos en Argentina

La medida, decidida porque los salarios llevan 10 meses "congelaos", incluye cinco paros y, según estimaciones, afectará a unos 8000 pasajeros.

Entre los afectados, estaban hoy los seguidores de Universidad de Chile, que viajaron a Buenos Aires para ver el suspendido partido de su equipo con Independiente por la Copa Sudamericana de fútbol, finalmente cancelado por una ola brutal de violencia desatada en las gradas y hoy aguardaban poder emprender el regreso.

Los paros comenzaron a realizarse en distintos segmentos horarios este viernes 22 de agosto y finalizarán el sábado 30.

Este viernes hubo 28 cancelaciones y 43 reprogramaciones en vuelos de cabotaje y regionales, tan solo en la primera franja de la medida, entre las 13 y las 16, hora local. (ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. Cristina Kirchner apuntó contra Milei por los audios que hablan de coimas
    1

    Cristina Kirchner apuntó contra Milei por los audios que hablan de coimas

  2. El desmadre de Avellaneda: los brutales, los incapaces y los que no quieren que miremos
    2

    Los otros desnudados del desmadre de Avellaneda: los brutales, los incapaces y los que no quieren que miremos

  3. Allanaron la Agencia de Discapacidad y le secuestraron US$200.000 a un empresario cuando intentaba escapar
    3

    Allanaron la Agencia de Discapacidad por presuntas coimas y le secuestraron US$266.000 a un empresario cuando intentaba escapar

  4. Pamela David volvió a la carga contra Karina Milei: “¿No es capaz de negar un audio donde se la trata de coimera?"
    4

    Pamela David volvió a la carga contra Karina Milei: “¿No es capaz de negar un audio donde se la trata de coimera?"

Cargando banners ...