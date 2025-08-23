Vuelta a España: celebra Philipsen

El representante del equipo Alpecin-Deceuninck se impuso en el tramo con un tiempo de cuatro horas, nueve minutos y 12 segundos, similar al que registraron el británico Ethan Vernon (Israel-Premier Tech) y el venezolano Orluis Aular Sanabria (Movistar), con quienes compartió el podio de la jornada.

El italiano Elia Viviani (Lotto) cerró en el cuarto puesto en una etapa inicial en la que sorprendió otro representante sudamericano, el uruguayo Guillermo Thomas Silva Coussan (Caja Rural-Seguros RGA) al finalizar en el octavo lugar con el mismo tiempo que el vencedor.

Similar registro para el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), que cerró en el cuadragésimo primer puesto y es considerado el gran favorito a la victoria ante la ausencia del esloveno Primoz Roglic (Red Bull-Bora Hansgrohe), último ganador de esta competencia que también conquistó en 2019, 2020 y 2021.

Otra ausencia ilustre en esta edición es la del también esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates Team), que este año repitió halago en el Tour de Francia (al cerrar por delante de Vingegaard, como en la anterior edición) y quien desertó porque prefirió enfocarse en su preparación para el Mundial en ruta que se celebrará en Ruanda desde el 21 de septiembre.

La Vuelta se puso en marcha con la participación de 22 equipos y con una colorida ceremonia que acompañó gran cantidad de público en suelo italiano y vio celebrar al final de la primera jornada a Philipsen, que repitió halago luego de haberse adjudicado también aquella primera etapa del Tour de Francia en Lille este año.

"Estamos muy felices de albergar un evento tan importante como la Vuelta", comentó antes del inicio Chiara Teolato, directora del Consorcio Residencias Reales Sabaude (declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO) en la región de Piamonte, cuyo gobernador, Alberto Cirio, anticipó que se presentará como candidata a albergar el próximo Mundial de ciclismo.

Presente en la ceremonia inaugural estuvo también el presidente de la federación italiana de este deporte, Cordiano Dagnoni, apenas retornado al país tras haber acompañado a la delegación nacional que brilla en el Mundial Junior en pista que se celebra en Apeldoorn, Países Bajos.

"La partida de la Vuelta en Italia es un testimonio del momento particularmente especial que atraviesa nuestro ciclismo", destacó el dirigente en diálogo con Ansa, al considerar que esta tradicional competencia servirá, además, "para evaluar las condiciones de nuestros ciclistas de cara al Mundial de Ruanda".

Dagnoni, que lamentó la lesión que marginó al italiano Damiano Caruso, compartió escenario con el príncipe Alberto de Mónaco, que albergará en la próxima edición la partida de la Vuelta a España que hoy se puso en marcha frente al monumento del legendario ciclista italiano Fausto Coppi, en Turín, cuyo alcalde, Stefano Lo Russo, también estuvo presente.

Entre la multitud que acompañó el inicio de la competencia pudo verse a algunos aficionados que hicieron flamear la bandera de Palestina, aprovechando la repercusión que permite la celebración de la Vuelta para expresar el rechazo al genocidio perpetrado por el ejército israelí contra la población civil de Gaza.

Al final de la jornada, Philipsen se calzó la casaca roja de líder gracias a un gran trabajo del equipo Alpecin y a una actuación que refrendó su recuperación de una fractura en la clavícula que lo obligó a abandonar en el Tour de Francia y le permitió celebrar en lo más alto del podio.

"Logramos controlar un final caótico y en el último kilómetro del recorrido nos ajustamos al plan que nos habíamos trazado.

Hoy teníamos una buena oportunidad y la tomamos, dado que no habrá muchas ocasiones para nosotros, los velocistas", resumió el vencedor.

"Estaba muy amargado por aquel abandono en el Tour, pero logré resetearme y haber ganado hoy aquí es realmente un premio", completó.

