Vuelta a España: Jornada de sorpresas

Turner, que compite con Ineos-Grenadiers, impuso el ritmo en el tramo de 206,7 kilómetros que unió Susa, en Italia, con Voiron, Francia, con un tiempo de cuatro horas, 50 minutos y 14 segundos para que Gran Bretaña festeje su primera victoria en una etapa de la Vuelta desde que Adams Yates lo hiciera en 2024 en Granada.

A espaldas del vencedor y con idéntico registro se ubicaron el belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), primer líder de esta edición al conquistar la primera etapa de las cuatro etapas disputadas en suelo italiano, y su compatriota y compañero de equipo Edward Planckaert, quienes completaron el podio de la jornada.

Gaudu (Groupama-FDJ) finalizó en el vigesimoquinto puesto, también con el mismo tiempo que el ganador del día, al igual que Vingegaard (Visma-Lease a Bike), que cerró en el cuadragésimo segundo puesto, que había celebrado al final de la segunda etapa y desde entonces y hasta hoy poseedor de la casaca rosa que le arrebató el británico.

Ambos totalizan 15 horas, 45 minutos y 50 segundos en la cima de la clasificación general, escoltados a ocho segundos de distancia por el italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek), que marcha tercero por delante del colombiano Egan Bernal (Ineos-Grenadiers), ganador del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia en 2021, que se ubica a 14 segundos del líder.

Dos segundos por detrás de Bernal y en el séptimo puesto de la competencia quedó el también colombiano Santiago Buitrago (Bahrain-Victorius), a la misma distancia de la cima que el ecuatoriano Jefferson Cepeda (Movistar), decimoquinto en la general.

La etapa de mañana se anticipa como favorable a los velocistas pues se trata de la primera contrarreloj por equipos de esta edición y se correrá en Figueras, la primera en suelo español, sobre un recorrido de 24,1 kilómetros, lo que anticipa posibles cambios en el comando de la prueba.

Una Vuelta que promete más emociones, a pesar de la ausencia del esloveno Primoz Roglic, ganador de la pasada edición y quien había celebrado también en 2019, 2020 y 2021, y que por primera vez en la historia se inició en territorio italiano.

En relación con esa novedad, el director de la competencia, Javier Guillén, destacó hoy que "la largada de la Vuelta en Piamonte superó todas nuestras expectativas. Es una región con una larga tradición ciclística y nos sentimos como en casa, gracias a la cálida y afectuosa acogida de los aficionados".

"El pelotón atravesó escenarios cargados de historia y de una belleza natural increíble. El pasaje a través de los Alpes fue el momento culmine y algo que genera una particular emoción", completó Guillén al agradecer "la colaboración de las autoridades regionales de Piamonte por este éxito que recordaremos por siempre". (ANSA).