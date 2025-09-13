Vuelta a España reduce en cinco kilómetros el recorrido de la última etapa
La organización de la Vuelta a España anunció este sábado la reducción en cinco kilómetros de la última jornada que se disputará el domingo entre Alalpardo y Madrid, sin precisar los motivos.
"Solo ha habido un pequeño cambio en el recorrido previo al circuito final de la última etapa de la Vuelta a España, eliminando el paso por Aravaca, lo que reduce en unos 5 km la etapa", dijo la Vuelta en una nota informativa a los medios acreditados para cubrir el evento.
Con 103,6 km, esta etapa pondrá punto y final a una carrera salpicada por las protestas propalestinas contra la participación del equipo Israerl Premier Tech, en el contexto de la guerra de Gaza, que obligaron a varios cambios en el recorrido de la prueba e incluso a recortar algunas etapas.
Antes, este sábado, se celebrará la vigésima etapa entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo, de 164,8 km, en medio de importantes medidas de seguridad por temor a nuevas manifestaciones.
La delegación de Gobierno de Madrid informó de que cerca de 1500 miembros de las fuerzas del orden se desplegarán este sábado y el domingo para priorizar "la seguridad" y "el derecho legítimo a manifestarse de cualquier ciudadano".
La Vuelta decidió acortar a más de la mitad el recorrido en otras etapas como la crono del jueves en Valladolid, que pasó de 27,2 a solo 12,2 km.
La 11ª etapa, con final en Bilbao, fue neutralizada a tres km de la meta y quedó sin ganador, mientras que la 16ª jornada no pudo acabar en al alto de Castro de Herville, al quedar neutralizada la carrera a 8 km de la meta, siendo el vencedor del día el colombiano Egan Bernal.
