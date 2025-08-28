Vuelta: Casaca roja tiene nuevo dueño

El integrante del UAE Emirates Team se impuso en el tramo que unió Olot, en Cataluña, con Pal, en el Principado de Andorra, al completar en cuatro horas, 12 minutos y 36 segundos el recorrido de 169,3 kilómetros de una etapa de montaña, y volvió a festejar porque su equipo había conquistado en la víspera la primera prueba contrarreloj de esta edición.

A 54 segundos de distancia del vencedor del día cruzó la meta Traeen, de Bahrein Victorius, quien desplazó así de la cima de la clasificación general al danés Jonas Vingegaard, favorito a la victoria que la había recuperado en la etapa previa y ahora marcha quinto, a dos minutos y 33 segundos del nuevo líder de la competencia.

Vingegaard, de Visma-Lease a Bike, finalizó hoy en el undécimo puesto, a cuatro minutos y 19 segundos de Vine, quien compartió el podio de la jornada con el mencionado Traeen y con el italiano Lorenzo Fortunato (Astana), que cerró a un minuto y diez segundos del vencedor.

Fortunato escaló hasta el tercer puesto de la general, donde marcha a un minuto y un segundo de distancia de la cima y por detrás de Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale), que quedó a 31 segundos de distancia del nuevo líder luego de finalizar cuarto en la etapa, por detrás del italiano y a un minuto y 15 segundos del australiano Vine.

El belga Louis Vervaeke (Soudal-Quick Step), que finalizó séptimo en esta jornada al cerrar a dos minutos y 15 segundos del ganador, se ubica en el cuarto puesto de la competencia, a un minuto y 58 segundos de Traeen, por detrás de Fortunato y por delante de Vingegaard.

En la clasificación general, por detrás del favorito danés marchan el portugués Joao Almeida (UAE Emirates Team) y el italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek), quienes se ubican a dos minutos y 41 segundos y a dos minutos y 42 segundos de la cima, mientras que el también italiano Giulio Pellizari (Red Bull-Bora Hansgrohe) se ubica décimo, a dos minutos y 53 segundos del flamante líder.

Mañana se correrá una nueva etapa en los Pirineos y unirá Andorra La Vella con Cerler, en Hueca la Magia, sobre un recorrido de 188 kilómetros. (ANSA).