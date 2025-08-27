Vuelta: Vingegaard vuelve a mandar

Una fracción que se disputó sobre un recorrido de 24,1 kilómetros con partida y arribo en Figueras, ingresando por primera vez en territorio español luego de las cuatro etapas previas que se desarrollaron en Italia y atravesaron también suelo francés.

Etapa que quedó signada también por una protesta de manifestantes pro palestinos que generaron momentos de tensión al intentar bloquear el paso del equipo Israel-Premier Tech, propiedad del millonario israelí-canadiense Sylvan Adams, cuya marginación reclamaron en virtud del genocidio cometido en Gaza por el ejército de Israel.

Los manifestantes desplegaron una bandera que decía: "Neutralidad es complicidad. Boicot a Israel" en catalán, antes de ser dispersados por los organizadores de la tradicional competencia ciclística en la que los integrantes de Israel-Premier Tech debieron disminuir la marcha, aunque sin que se registrasen incidentes.

Una escena que repitió lo sucedido en el Tour de Francia en una etapa que hoy vio ganar con tiempo de 25 minutos y 26 segundos al UAE Emirates Team, en el que compiten el español Juam Ayuso y el portugués Joao Almeida, quienes ahora escoltan en la general de Vingegaard, a ocho segundos de distancia, la misma con la que cerró la fracción Visma-Lease a Bike en esta jornada respecto del vencedor.

El tercer puesto fue para Lidl-Trek, para el cual corre el italiano Giulio Ciccone, quien escaló al quinto lugar en la clasificación, a nueve segundos del líder, por detrás del español Marc Soler (UAE Emirates Team) y por delante del francés David Gaudu, que llegaba en la cima de la general y ahora marcha sexto, a 16 segundos de distancia de Vingegaard, tras una jornada en la que Groupama-FDJ cerró en el noveno puesto, a 24 segundos de los vencedores.

El jueves se disputará la sexta fracción del recorrido, sobre 170,3 kilómetros de alta montaña que unirá Olot y Pal Andorra. (ANSA).