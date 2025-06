Vuelve a presionar a los países de la OTAN para aumentar gastos en Defensa

El secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, instó este jueves a los países de la OTAN a acordar un aumento en sus gastos de seguridad al 5% de sus PBI y de esa forma satisfacer al presidente Donald Trump.

Los miembros de la OTAN acordaron destinar a la Defensa por lo menos el 2% de sus respectivos PBI pero Trump ha insistido en que deben elevar ese nivel de gastos al 5%.

"Nuestro mensaje seguirá siendo claro. Es disuasión y paz a través de la fuerza, pero no puede ser dependencia. No puede y no será dependencia de Estados Unidos en un mundo con tantas amenazas", dijo Hegseth al asistir este jueves en una reunión ministerial en la sede de la OTAN.

Hegseth indicó que su presencia en Bruselas era para "continuar" el proceso iniciado por Trump.

"Estamos aquí para continuar el trabajo que comenzó el presidente Trump, que es un compromiso con el gasto en defensa del 5% en toda esta alianza", expresó.

"Creemos que sucederá, creemos que tiene que suceder para la cumbre de La Haya", dijo Hegseth.

"Es nuestro enfoque, el 5% (...), y asegurarse de que la OTAN se concentre en su misión principal, la defensa continental, donde existe su ventaja comparativa", manifestó.

La OTAN realizará este mes una cumbre en La Haya y la intención es que la alianza acuerde un salto considerable en sus niveles de gastos militares.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, lanzó una propuesta de elevar los gastos a 3,5% de cada PBI para 2032, y un gasto de 1,5% en áreas relacionadas, como infraestructuras.

- Dejar satisfecho a Trump -

Diplomáticos ante la OTAN apuntan que Rutte parece encaminado a asegurar ese acuerdo para la cumbre en La Haya, pero que algunos aliados aún dudan en comprometerse con ese gasto.

"Estoy realmente, absolutamente, positivamente convencido de que en la cumbre llegaremos a un acuerdo en lo que respecta a este aumento realmente grande en el gasto en defensa", dijo Rutte el miércoles. El país más franco en su reticencia es España, que debería alcanzar la meta actual, del 2%, para fines de este año. Las mismas fuentes diplomáticas señalan que otros países buscan extender los plazos y proponen que el gasto básico en defensa aumente en 0,2 puntos porcentuales a cada año. Tal escenario permitiría a Trump afirmar que logró imponer su principal demanda, al tiempo que representa un alivio para países europeos en dificultades. Estados Unidos ha respaldado el plan de Rutte, pero su embajador ante la OTAN insistió el miércoles en que Washington quiere ver "planes, presupuestos, plazos, resultados" para cumplir el objetivo. Por eso, los ministros de la OTAN firmarán en su reunión en Bruselas nuevos objetivos para el desarrollo de capacidades necesarias para hacer frente a la amenaza que representa Rusia. Los funcionarios de la OTAN han estimado que, en promedio, el cumplimiento de los nuevos objetivos costaría a los países entre el 3,5% y el 3,7% de cada PBI. Hegseth, había conmocionado a la OTAN en su última visita, en febrero, con una feroz advertencia de que Estados Unidos podría buscar reducir sus fuerzas en Europa para concentrarse en China. Desde entonces, no ha habido ningún anuncio concreto de Estados Unidos sobre la retirada de tropas, pero de cualquier forma los países de la OTAN siguen en vilo. - Cuestión Ucrania - Con la OTAN aparentemente encaminada hacia el acuerdo de gasto en defensa, otro tema espinoso ahora amenaza con eclipsar la cumbre de La Haya: ¿qué hacer con Ucrania? El regreso de Trump a la Casa Blanca hizo añicos el apoyo de Washington a Ucrania y trastocó el enfoque de Occidente hacia la guerra. Hegseth subrayó la desconexión de Estados Unidos con Ucrania al faltar a una reunión en Bruselas de los países que apoyan a Kiev, el miércoles. Los aliados europeos de Kiev presionan para superar la reticencia de Estados Unidos e invitar a la reunión al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, como señal de apoyo. Hasta ahora, la OTAN solo ha dicho que Ucrania estará representada en la reunión, pero no ha confirmado que Zelenski asistirá. del-ahg/pb