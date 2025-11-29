Vuelve el Giving Tuesday para responder con solidaridad al consumismo del Black Friday y Cyber Monday

MADRID, 29 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La iniciativa Giving Tuesday ('Un día para dar'), el movimiento global de solidaridad presente en más de 80 países, vuelve a celebrarse este año en todo el mundo para responder con solidaridad al consumismo que se promueve tras el Black Friday y el Cyber Monday.

La edición de este año se celebrará este próximo martes, 2 de diciembre, de nuevo con el objetivo de hacer un llamamiento global a la generosidad y con cada acto, donar tiempo, dinero o un simple gesto de bondad, como destacan los impulsores de la iniciativa.

Desde el movimiento, se proponen ideas como apoyar a una organización sin fines de lucro local, una organización comunitaria o una organización benéfica global; participar como voluntario en un banco de alimentos o un refugio de animales; o donar ropa, libros o artículos del hogar en buen estado a albergues, centros comunitarios o vecinos necesitados.

También proponen comprar localmente o hacer pedidos a pequeños negocios para fortalecer la economía de la comunidad y contribuir a la misma; dar clases particulares a estudiantes o compartir habilidades, entre otras acciones.

Giving Tuesday se puso en marcha en 2012 con el fin de que cualquier persona, familia, fundación, organización social, institución pública, escuela, universidad o empresa, vecinos, tiendas y restaurantes del barrio puedan participar a través de los proyectos de la plataforma, que se pueden consultar en la web del mismo nombre.

Las acciones se pueden compartir en redes sociales con el hashtag #GivingTuesday.

Solo en Estados Unidos, 30.000 campañas comunitarias movilizan a miles de organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones, organizaciones, pequeñas empresas y personas dispuestas a contribuir e inspirar acciones en todo el mundo.