Vuelve Oasis en una gira de Cardiff a San Pablo que sus seguidores esperan ansiosos

Casi 16 años después de su separación, por las desavenencias de sus líderes, los hermanos Liam y Noel Gallagher, la mítica banda británica Oasis regresa con una gira que comienza el viernes en Cardiff (Gales) y terminará en Sao Paulo (Brasil).

Tras aquel altercado entre los hermanos, en agosto de 2009, antes de subir a escena en el Festival Rock and Seine, cerca de París, que desembocó en la disolución de la banda, después de años de desavenencias entre los Gallagher, vinieron años de expectación de sus seguidores, ilusionados con una hipotética vuelta.

El momento ha llegado. Entre el 4 de agosto en Cardiff y el 23 de noviembre en Sao Paulo, los aproximadamente 900.000 seguidores que asistirán durante cuatro meses a sus conciertos rememorarán los éxitos de la banda insignia del britpop de las décadas de 1990 y 2000.

Los creadores de éxitos como "Wonderwall", "Don’t Look Back In Anger" o "Champagne Supernova" recorrerán cuatro continentes, con 41 conciertos, 17 de ellos en Reino Unido e Irlanda.

La gira de Oasis, banda fundada en Mánchester, en el norte de Inglaterra, y liderada por Liam Gallagher, ahora de 52 años, vocalista, y su hermano mayor, Noel, de 58, guitarrista y compositor de las canciones, concluirá con dos conciertos en Buenos Aires, uno en Santiago de Chile y dos más en Sao Paulo, todos en la segunda quincena de noviembre.

Antes, a mediados de septiembre, ofrecerán dos en México.

Más turismo en Mánchester

"Liam era el tipo de persona que podía lograr cualquier cosa si se lo proponía. Era astuto y popular. Tenía un buen grupo de amigos, lo que lo hacía destacar", explica a la AFP Joe Feeley, que coincidió en la escuela primaria a la acudía el menor de los Gallagher en Mánchester.

Feeley trabaja en la empresa 'Rock'n Goal Manchester' que ofrece visitas musicales y futbolísticas en la ciudad inglesa, con una de ellas dedicada a la historia de Oasis y creada tras el anuncio de su regreso.

"He organizado tours musicales durante 10 años y siempre he tenido fans de Oasis en ellos, aunque definitivamente ha habido un gran aumento desde el anuncio de su regreso", añade Feeley.

"Hay gente que viene a Mánchester en peregrinación por Oasis. Quieren ver la casa donde crecieron, las escuelas a las que asistieron y los pubs en los que solían beber, entre otras cosas", explica. Tras los dos primeros conciertos en Cardiff, el 4 y 5 de julio, llegarán cinco en Mánchester, la ciudad del grupo. "¡Su regreso es excelente para el turismo en Mánchester!", señala Feeley, que añade que se ha producido "un aumento del 75% en las reservas de los tours musicales en julio de este año con respecto al mismo mes de 2024", cuando no habían anunciado su regreso. - Nostalgia - A principios de septiembre del año pasado, una semana después de que anunciaran su reunificación para esta gira, el primer álbum de la banda, "Definitely Maybe", en el mercado desde hacía treinta años, volvió a la cima en las listas de ventas en Reino Unido. El disco, que contiene los éxitos "Supersonic" y "Live Forever", registró un aumento del 408% en ventas y descargas en una semana. El segundo álbum del grupo, "(What's the story) Morning Glory?", de 1995, ascendió esa misma semana al cuarto lugar de ventas, mientras que un trabajo recopilatorio de la banda, "Times Flies... (1994-2009)", lanzado hace 16 años, subió a la tercera posición. Pocos días antes, el 27 de agosto de 2024, las redes sociales de la banda anunciaron su gira de regreso. "Las armas se han silenciado, las estrellas se han alineado y la gran espera ha terminado. Vengan a ver. No será televisado", señaló el grupo junto a una fotografía de los hermanos. Tras el anuncio, el crítico de rock del Times, Will Hodgkinson, mostró su esperanza de que el regreso "despierte nostalgia por la música de los 90 y un nuevo entusiasmo por las bandas con guitarra tras años de dominio del pop y el rap". psr/zm