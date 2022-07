Vuelven a medir la constante gravitacional y hay novedades

Científicos de ETH Zurich han realizado un novedoso experimento para redeterminar la constante gravitacional: la fuerza que hace que una manzana caiga al suelo o atrae a la Tierra orbitando el sol.

Es parte de la ley de gravitaci√≥n universal de Isaac Newton, que formul√≥ por primera vez hace m√°s de 300 a√Īos. La constante no se puede derivar matem√°ticamente; tiene que ser determinada a trav√©s del experimento.

A lo largo de los siglos, los científicos han realizado numerosos experimentos para determinar el valor de G, pero la comunidad científica no está satisfecha con la cifra actual. Todavía es menos precisa que los valores de todas las demás constantes naturales fundamentales, por ejemplo, la velocidad de la luz en el vacío.

Una de las razones por las que la gravedad es extremadamente difícil de cuantificar es que es una fuerza muy débil y no se puede aislar: cuando mides la gravedad entre dos cuerpos, también mides el efecto de todos los demás cuerpos en el mundo.

"La √ļnica opci√≥n para resolver esta situaci√≥n es medir la constante gravitacional con tantos m√©todos diferentes como sea posible", explica en un comunicado J√ľrg Dual, profesor del Departamento de Ingenier√≠a Mec√°nica y de Procesos de ETH Zurich. √Čl y sus colegas realizaron un nuevo experimento para redeterminar la constante gravitatoria y ahora han presentado su trabajo en la revista cient√≠fica Nature Physics.

Para descartar fuentes de interferencia en la medida de lo posible, el equipo de Dual instaló su equipo de medición en lo que solía ser la fortaleza Furggels, ubicada cerca de Pfäfers sobre Bad Ragaz, Suiza. El montaje experimental consta de dos vigas suspendidas en cámaras de vacío. Después de que los investigadores hicieron vibrar un acoplamiento gravitacional, el segundo haz también exhibió un movimiento mínimo (en el rango de picómetro, es decir, una billonésima parte de un metro). Utilizando dispositivos láser, el equipo midió el movimiento de los dos haces y la medición de este efecto dinámico les permitió inferir la magnitud de la constante gravitacional.

Un valor m√°s alto que el oficial vigente

El valor al que llegaron los investigadores utilizando este método es un 2,2 por ciento más alto que el valor oficial actual proporcionado por el Committee on Data for Science and Technology.

Sin embargo, Dual reconoce que el nuevo valor est√° sujeto a una gran incertidumbre: "Para obtener un valor fiable, todav√≠a tenemos que reducir esta incertidumbre en una cantidad considerable. Ya estamos en el proceso de tomar medidas con un valor ligeramente modificado". configuraci√≥n experimental para que podamos determinar la constante G con una precisi√≥n a√ļn mayor". Los resultados iniciales est√°n disponibles, pero a√ļn no se han publicado. A√ļn as√≠, Dual confirma: "vamos por el buen camino", explica en un comunicado.

Los investigadores ejecutan el experimento de forma remota desde Z√ļrich, lo que minimiza las interrupciones del personal presente en el sitio. El equipo puede ver los datos de medici√≥n en tiempo real cuando lo deseen.

Para Dual, la ventaja del nuevo m√©todo es que mide la gravedad din√°micamente a trav√©s de los haces en movimiento. "En las mediciones din√°micas, a diferencia de las est√°ticas, no importa que sea imposible aislar el efecto gravitacional de otros cuerpos", dice. Es por eso que espera que √©l y su equipo puedan usar el experimento para ayudar a resolver el enigma de la gravedad. La ciencia a√ļn no ha entendido completamente esta fuerza natural o los experimentos que se relacionan con ella.