Vuelven los emmy con "shogun" y "the bear" a la cabeza

Por Lisa Richwine y Danielle Broadway

LOS ÁNGELES, 15 sep (Reuters) - Hollywood entregará el domingo los premios Emmy, los máximos galardones de la televisión, en una ceremonia con alfombra roja en la que el drama histórico "Shogun" y la historia de un restaurante "The Bear" se perfilan como los dominares de la noche.

"Shogun", una fastuosa epopeya sobre una lucha de poder en el Japón del siglo XVII, es la favorita para llevarse el trofeo a la mejor serie dramática, según los expertos. Se espera que "The Bear", la actual ganadora del premio a la mejor comedia, vuelva a alzarse con el galardón.

Ambas series se estrenaron en la cadena de cable FX y se emiten en Hulu, preparando una gran noche para su propietario, Walt Disney, y su jefe de televisión, Dana Walden.

La ceremonia del domingo tendrá lugar sólo ocho meses después de la última edición de los Emmy, que se realizó en enero debido a las interrupciones causadas por las huelgas laborales en Hollywood.

De vuelta a su fecha tradicional de septiembre, la gala se emitirá en directo desde el centro de Los Ángeles en la cadena ABC de Disney a partir de las 17.00 hora local del domingo (0000 GMT del lunes).

Eugene y Dan Levy, padre e hijo de "Schitt's Creek", serán los anfitriones. Los productores han prometido reuniones del reparto de series del pasado, como "Happy Days", y otros momentos para celebrar la historia de la televisión.

También está prevista la presencia del nadador Caeleb Dressel, medallista de oro olímpico, y la jugadora de rugby Ilona Maher, medalla de bronce.

Antes de la ceremonia, "Shogun" ya ha batido récords. Ganó 14 trofeos -la mayor cantidad de la historia para una temporada de una serie dramática- en los Emmy de las Artes Creativas del pasado fin de semana, donde se concedieron premios a los actores invitados y a oficios como la cinematografía.

La costosa serie llevaba años en desarrollo hasta que se hizo realidad, con decorados, maquillaje y vestuario muy elaborados y una narrativa que impresionó a los críticos por su atención al detalle.

"Eso es parte de la historia de Cenicienta de esta serie", dijo Clayton Davis, editor de premios de la publicación de Hollywood Variety.