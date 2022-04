Vulcan eeuu aceptó convertir cantera en caribe mexicano en proyecto turístico: funcionario

Ciudad de méxico, 22 abr (reuters) - la constructora estadounidense vulcan materials y el gobierno de méxico llegaron a un acuerdo para que la empresa transforme en un proyecto turístico una gigantesca cantera de extracción de piedra caliza en la costa caribeña del país latinoamericano, dijo el viernes el secretario de gobernación, adán lópez.

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador informó en febrero que negociaba con Vulcan para detener una demanda de la compañía de 1,100 millones de dólares por impedirle extraer y exportar materiales que obtiene desde hace dos décadas del estado Quintana Roo, en el sudeste nacional.

"Ayer nos reunimos con el representante de Vulcan, y ya aceptó la propuesta, va a hacer un parque natural, la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente) entrará la semana próxima a hacer un levantamiento y determinar la densidad", afirmó López en la rueda de prensa diaria del mandatario.

Vulcan no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de Reuters. Según el funcionario, el material extraído que no ha podido ser exportado porque el Gobierno no renovó los permisos de la firma, podrá ser sacado del país por la firma gracias a una autorización con un plazo máximo de tres años.

López agregó que la empresa estadounidense va a hacer "trabajos de ampliación en el puerto para que sea una especie de puertos de cruceros" y ha ofrecido ceder parte de sus terrenos, de 2,400 hectáreas en total, para construir una estación del Tren Maya, iniciativa para la que propuso donar materiales.

Este proyecto ferroviario es una de los planes de infraestructura estrella de López Obrador. Desde que lo anunció en 2018 ha enfrentado el rechazo de grupos ambientalistas y comunidades indígenas por el impacto que puede tener en las selvas de esa zona.

En medio de las críticas, el gobernante hizo pública la existencia de un contencioso con Vulcan, que en su opinión refleja la falta de preocupación por la ecología de los gobiernos que le precedieron. (Reporte de Raúl Cortés Fernández. Editado por Ana Isabel Martínez)