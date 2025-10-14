Vulnerable defensiva de los Cowboys desperdicia el brillante nivel de juego de Dak Prescott

La última vez que los Cowboys de Dallas se vieron tan mal en defensa hace cinco años, su coordinador defensivo de una sola temporada al menos llegó al final de la temporada.

La espantosa lesión de tobillo de Dak Prescott en la semana cinco podría haber influido en eso, dejando a Dallas en una posición en la que poco más importaba con su quarterback franquicia fuera de juego durante tanto tiempo en una temporada con la pandemia de COVID-19.

Esta vez Prescott está mostrando su nivel de juego casi de MVP de hace dos años, y no está haciendo mucha diferencia.

En los últimos tres juegos Prescott ha producido 11 touchdowns (diez por pase) sin pérdidas de balón y tiene un índice de pasador de 127,4. Sin embargo, los Cowboys no tienen un récord ganador, con un 1-1-1 en ese lapso, como parte de su marca de 2-3-1 antes del juego en casa del domingo contra Washington.

Si el trabajo del coordinador defensivo Matt Eberflus está en peligro apenas seis juegos después de su asociación con Brian Schottenheimer, el entrenador en jefe de primer año no lo está diciendo.

“Ese es un gran entrenador”, dijo Schottenheimer después de que la defensiva, clasificada en el puesto 32 de la liga, permitiera 216 yardas por tierra y una gran conversión en cuarta oportunidad con un pase corto cuando Dallas no pudo recuperar el balón en los últimos seis minutos, ya que Carolina ganó 30-27 con el gol de campo final de Ryan Fitzgerald.

Hay una gran diferencia con respecto a 2020, cuando Mike Nolan duró una temporada bajo el entrenador de primer año Mike McCarthy mientras dirigía una defensiva que permitió un récord del club de 473 puntos.

Estos Cowboys intercambiaron a su mejor jugador, la estrella cazamariscales Micah Parsons, una semana antes del debut como coordinador de Eberflus, quien una vez entrenó a los linebackers de Dallas antes de ir a Indianápolis como el responsable de la defensiva.

Cualquiera que esté dispuesto a darle un respiro a Eberflus por ese cambio radical de personal tiene que considerar lo extraviada que luce la secundaria al intentar implementar su esquema de cobertura por zona.

Las asignaciones fallidas regresaron como un problema importante contra los Panthers después de parecer mejorar en los dos juegos anteriores. Y eso ni siquiera fue la parte más vergonzosa para los Cowboys.

Rico Dowdle, dejado ir por Dallas en la temporada baja después de convertirse en el primer corredor no reclutado de la franquicia en correr para 1000 yardas, tuvo 239 yardas desde la línea de golpeo. Tuvo 15 acarreos de al menos siete yardas mientras terminaba con 183 por tierra y agregó una recepción de touchdown de 36 yardas.

Lo que está funcionando

El receptor abierto George Pickens ha sido fenomenal en tres juegos con el principal objetivo de Prescott, CeeDee Lamb, fuera por una lesión de tobillo.

Lo que necesita ayuda

Ya sea un error del esquinero DaRon Bland o un problema de esquema, fue una imagen terrible para el jugador que recientemente firmó una extensión de US$92 millones al estar alineado mucho más allá del marcador de primera oportunidad antes de la recepción de siete yardas de Hunter Renfrow frente a él en cuarta y cuatro en la última serie. La oportunidad de Dallas de ganar se desplomó en esa jugada.

