W2M refuerza su presencia en el mundo del motor con la marca Aspar Travel by Úbico Sports

MADRID, 3 nov. 2025 (Europa Press) - World2Meet (W2M) refuerza su presencia en el mundo del motor tras la alianza entre el área deportiva de Úbico Corporate Mobility, Úbico Sports, y la escudería valenciana Aspar Team, que ha desembocado en la creación de Aspar Travel by Úbico Sports, la nueva franquicia de gestión de movilidad deportiva. Este proyecto nace después de cuatro años en los que W2M ha sido patrocinador de Aspar Team, a través de azulmarino, y ha gestionado sus desplazamientos por los distintos campeonatos del mundo donde compiten, según un comunicado. Así, el objetivo de la nueva marca es ofrecer a los equipos y profesionales del motor soluciones de movilidad "completas, personalizadas y humanas". En palabras el director de Úbico Sports, Alberto Martínez, el área quiere trasladar al mundo del motor su forma de entender la movilidad, es decir, "acompañar, facilitar y crear experiencias que realmente marquen la diferencia". Por su parte, el CEO de Aspar Team, Jorge Martínez, ha destacado que los desplazamientos son una parte "muy importante" para el día a día del equipo, añadiendo que, "gracias a la experiencia de unos y de otros, podremos ofrecer soluciones de movilidad para equipos, patrocinadores y todos aquellos que quieran vivir experiencias de este tipo". Esta alianza refuerza el crecimiento del área deportiva de Úbico Corporate Mobility, puesto que se suma a una cartera de clientes compuesta, entre otros, por la Fundación Real Madrid, Rafa Nadal Academy, Federación Española de Rugby o el Comité Paralímpico Español.