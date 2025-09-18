Walcott da a Trinidad y Tobago un oro mundial inédito en jabalina

El veterano trinitense Keshorn Walcott abrió una nueva frontera para su país al conquistar el título mundial de lanzamiento de jabalina, este jueves en Tokio.

Se trata de la decimosexta medalla mundial de la historia de Trinidad y Tobago, pero la primera en una prueba que no sea de carreras en pista, donde llegaron las quince anteriores.

Walcott, de 32 años, nunca había conseguido subir a un podio mundial pero sí lo había hecho en Juegos Olímpicos, donde fue oro en las ya lejanas ediciones de Londres 2012 y bronce en 2016.

Esta vez se impuso en una final que terminó con lluvia, con una mayor distancia de 88,16 metros, lograda en su cuarto lanzamiento.

Ello le permitió dominar un podio en el que el granadino Anderson Peters fue plata con 87,38 metros y el estadounidense Curtis Thompson se colgó el bronce (86,67 metros).

El alemán Julian Weber, que llegaba avalado por el mayor lanzamiento de esta temporada (91,51 metros), se quedó apenas quinto con 86,11 metros.

También decepcionaron el indio Neeraj Chopra y el paquistaní Arshad Nadeem.

Chopra, defensor del título mundial y que hace cuatro años había logrado el oro olímpico en ese mismo estadio Nacional de Tokio, fue octavo (84,03 metros).

Nadeem, campeón olímpico hace un año, fue por su parte apenas décimo (82,75 metros).

