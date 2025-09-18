Walcott gana oro en jabalina en el Mundial, su primer gran podio en 13 años

TOKIO (AP) — Keshorn Walcott fue el medallista olímpico de oro en lanzamiento de jabalina hace 13 años en Londres, y medallista de bronce cuatro años después en los Juegos de Río de Janeiro.

Pero ha sido un suplicio desde entonces para que el trinitario vuelva a brillar en los grandes escenarios, hasta el jueves.

Walcott se consagró en el campeonato mundial en Tokio con un lanzamiento de 88,16 metros, su mejor marca de la temporada.

El granadino Anderson Peters, dos veces campeón mundial, se llevó la plata (87,38) y el estadounidense Curtis Peterson de Estados Unidos el bronce (86,67).

Walcott se rió cuando le preguntaron sobre su ausencia de los principales podios.

"¿Dónde he estado? He estado intentándolo. Ahí es donde he estado", dijo. “He estado tratando de conseguir esta medalla durante 13 años. He estado aquí, hombre. Han sido 13 largos años. Y esta noche finalmente es mi noche una vez más”.

Dijo que la medalla completó su colección junto al oro olímpico.

"He sido tan persistente y finalmente he regresado y ahora he conseguido esa medalla que me ha faltado todos estos años".

Se esperaba que la final fuera un enfrentamiento entre el indio Neeraj Chopra, campeón olímpico de Tokio 2021, y el paquistaní Arshad Nadeem, campeón olímpico de París.

Chopra terminó octavo y Nadeem fue décimo.

"No sé qué pasó", dijo Chopra. “Tuve un problema de espalda hace dos semanas y no se lo dije a nadie. Pensaba que aún podría lanzar lejos, pero no”.

Walcott, quien fue séptimo en los Juegos de París del año pasado, contrató a un nuevo entrenador a finales del año pasado, el alemán Klaus Bartonietz. Bartonietz entrenó a Chopra anteriormente, y Walcott dijo que podría ser la diferencia.

"Tal vez esa sea la razón por la que estoy aquí hoy", dijo.

Walcott enumeró una lista de lesiones. Se rompió un tendón de Aquiles calentando en los mundiales hace dos años, cinco minutos antes de la final. Añadió varias lesiones de tobillo.

"Es la jabalina. Siempre vas a tener algo", dijo. “No vas a estar en la cima todos los días. Ha sido un largo viaje con campeonatos mundiales. Esta noche fue la noche en que todo se unió y sucedió”.

