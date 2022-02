Walgreens Boots Alliance Publica el Último Informe ESG

DEERFIELD, Illinois.--(BUSINESS WIRE)--feb. 22, 2022--

Walgreens Boots Alliance, Inc. (Nasdaq: WBA) anunció hoy el lanzamiento de su Informe ambiental, social y de gobernanza 2021 (ESG) fiscal 2021, que describe el compromiso de la empresa con sus cuatro pilares de responsabilidad corporativa (Comunidades saludables, Planeta saludable, Lugar de trabajo saludable e inclusivo y Mercado sostenible) todo en el centro de su propósito de crear vidas más felices a través de una mejor salud.

El Informe destaca el trabajo de la compañía en salud y equidad de vacunas, al tiempo que describe el progreso continuo que WBA ha logrado en los objetivos e iniciativas de sostenibilidad, incluida una reducción en las emisiones globales de carbono en un 14,9 por ciento desde una línea de base de 2019.

“Hemos progresado mucho durante el año pasado, consolidando nuestro compromiso continuo con nuestros cuatro pilares”, manifestó Ornella Barra, directora de Operaciones Internacionales de WBA y presidenta del Comité de Responsabilidad Social Corporativa de la compañía. “En Walgreens Boots Alliance, hemos cimentado nuestro papel como líder corporativo, predicando con el ejemplo con nuestras iniciativas de equidad en salud y políticas de diversidad, equidad e inclusión, y sentamos las bases para nuestra parte en la creación de un planeta sostenible y habitable para las generaciones que vendrá tras nosotros”.

Aspectos destacados del año fiscal 2021

La empresa avanzó en sus esfuerzos por servir al bien común y ser un verdadero ciudadano del cambio a través de sus acciones y programas:

Seis meses después del año fiscal 2022, WBA continúa su progreso con el compromiso de reducir las emisiones de carbono en un 30 por ciento para 2030 a partir de una línea de base de 2019. Más de 1 millón de artículos difíciles de reciclar ya se han depositado en el programa Recycle @Boots. Además, para combatir las disparidades en la salud materna, Walgreens lanzó un programa piloto con su socio Vitamin Angels para brindar vitaminas prenatales gratuitas a las mujeres embarazadas en tiendas selectas de Chicago. Esos son solo dos ejemplos del progreso continuo que WBA ha logrado en sus pilares de responsabilidad corporativa.

“Estoy muy motivado por el progreso notable e impactante que hemos logrado a lo largo de los años”, expresó Richard Ellis, vicepresidente de Responsabilidad Social Corporativa de la WBA. “Continuaremos avanzando en un esfuerzo por reinventar la atención médica para una nueva era mientras hacemos todo lo posible para inspirar vidas más felices a través de una mejor salud con nuestras iniciativas de sostenibilidad y compromisos de atención médica”.

Notas a los editores:

Acerca de Walgreens Boots Alliance

Walgreens Boots Alliance (Nasdaq: WBA), es un líder integrado de atención médica, farmacia y comercio minorista que atiende a millones de clientes y pacientes todos los días, con un legado de 170 años en la atención a las comunidades.

Un innovador global confiable en farmacia minorista con aproximadamente 13 000 ubicaciones en los EE. UU., Europa y América Latina, WBA desempeña un papel fundamental en el ecosistema de atención médica. La compañía está reinventando la atención médica local y el bienestar para todos como parte de su propósito: crear vidas más felices a través de una mejor salud. A través del despacho de medicamentos, la mejora en el acceso a una amplia gama de servicios de salud, el suministro de productos de salud y belleza de alta calidad y la comodidad en cualquier momento y lugar a través de sus plataformas digitales, WBA está dando forma al futuro de la atención médica.

WBA cuenta con más de 315 000 miembros en el equipo y presencia en nueve países a través de su cartera de marcas de consumo: Walgreens, Boots, Duane Reade, the No7 Beauty Company, Benavides en México y Ahumada en Chile. Además, WBA tiene una cartera de inversiones centradas en la atención médica ubicadas en varios países, incluidos China y los EE. UU.

La empresa se enorgullece de sus contribuciones a comunidades saludables, un planeta saludable, un lugar de trabajo inclusivo y un mercado sostenible. WBA ha sido reconocida por su compromiso con la operación sostenible: es un componente del índice Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) y fue nombrada entre los 100 Mejores Ciudadanos Corporativos 2021.

Para obtener más información sobre la compañía, ingrese a www.walgreensbootsalliance.com. (WBA-GEN)

