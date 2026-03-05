Walid Regragui anuncia que deja de ser seleccionador de Marruecos

A poco menos de tres meses del Mundial de 2026, Walid Regragui anunció este jueves el final de su etapa como seleccionador de Marruecos, uno de los equipos semifinalistas de la edición anterior de Catar 2022.

"Dejo mis funciones con lealtad, gratitud y con la seguridad de haber servido a mi país", dijo el entrenador durante una ceremonia retransmitida en directo por televisión.

La marcha de Regragui era un asunto sobre el que se venía debatiendo desde hacía semanas en Marruecos, especialmente desde que el país se quedó a mediados de enero con un amargo subcampeonato en la Copa de África, en la que fue superado por Senegal en la final de Rabat.