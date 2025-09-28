Walker conecta dos jonrones y Astros vencen 6-1 a Angelinos pero quedan fuera de playoffs

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — Christian Walker conectó dos jonrones y los Astros de Houston vencieron el sábado por la noche 6-1 a los Angelinos de Los Ángeles, un par de horas después de quedar eliminados de la contienda por los playoffs.

Zach Cole y el dominicano Jesús Sánchez también conectaron cuadrangulares para los Astros, quienes se perderán la postemporada por primera vez desde 2016.

Eso rompió la racha de Houston de ocho apariciones consecutivas en los playoffs, una serie que incluyó siete viajes seguidos a la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2017 a 2023 y títulos de la Serie Mundial en 2017 y 2022.

Con el juego del sábado por la noche sin relevancia, el manager de los Astros, Joe Espada, retiró a sus tres mejores bateadores —el venezolano José Altuve, el mexicano Isaac Paredes y el boricua Carlos Correa— después de dos entradas.

El abridor de Houston, AJ Blubaugh, permitió un hit en cuatro entradas sin carreras, y el relevista J.P. France (1-0) permitió una carrera y dos hits en tres entradas, ponchando a cinco y dando una base por bolas.

Dana, el novato derecho de los Angelinos, permitió cinco carreras y cinco hits en siete entradas.

Por los Astros, el dominicano Yainer Diaz de 4-1 con una anotada.

