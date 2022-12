Walker dará al "fantástico" mbappé el respeto que se merece... pero no tanto

Por Rohith Nair

AL WAKRAH, Qatar, 7 dic (Reuters) - El defensor inglés Kyle Walker es consciente de que enfrentarse al francés Kylian Mbappé en los cuartos de final del Mundial no será fácil, pero cuenta con la experiencia de haber jugado contra el máximo goleador del torneo en el pasado.

Inglaterra se clasificó para octavos de final tras imponerse a Senegal 3-0 y se medirá con Francia, después de que la vigente campeona del mundo eliminara a Polonia con un doblete de Mbappé, que ya suma cinco anotaciones en Qatar.

La atención se centrará en si Walker, de 32 años, que se recuperó de una operación en la ingle antes del Mundial, puede hacer frente a la vertiginosa velocidad de Mbappé, de 23 años.

El defensor, sin embargo, dijo que no estaban jugando un "deporte en solitario" como el tenis, sino un juego de equipo en el que tendrían que trabajar colectivamente.

"Entiendo lo que tengo que hacer y eso es obviamente pararle. Probablemente sea más fácil decirlo que hacerlo, pero no me subestimo. Ya he jugado contra él antes", dijo Walker el miércoles.

"Tengo que tener mucho cuidado y mostrarle el respeto que se merece, pero no demasiado, porque también juega contra Inglaterra y podemos causarles problemas".

El jugador inglés, quien describió el partido como de "vida o muerte", añadió sobre Mbappé: "Él no se va a interponer en mi camino para, con suerte, ganar un Mundial para mi país".

Walker se enfrentó a Mbappé cuando el Manchester City eliminó al París Saint Germain en las semifinales de la Liga de Campeones 2020-21, y volvieron a verse las caras en la fase de grupos de la temporada siguiente.

"Obviamente, la experiencia siempre va a ayudar", señaló.

"Es un jugador fantástico en un gran momento, así que no va a ser una tarea fácil (...) creo que es uno de los mejores, si no el mejor del mundo en este momento".

En la concentración inglesa, el mediocampista Declan Rice no se entrenó con el equipo el miércoles debido a una enfermedad, mientras que el delantero Callum Wilson estuvo realizando trabajos de rehabilitación en una sesión a puerta cerrada. (Reporte de Rohith Nair en Al Wakrah, Qatar; editado en español por Daniela Desantis)

Reuters