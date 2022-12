Walker: "No le voy a extender una alfombra roja a Mbappé"

El jugador inglés Kyle Walker aseguró que no le pondrá una alfombra roja a Kylian Mbappé en el duelo de cuartos de final del Mundial entre Inglaterra y Francia de este sábado, y negó que el choque vaya a ser únicamente contra el delantero del PSG sino contra todo el equipo galo.

"El partido no es Inglaterra-Mbappé. Es Inglaterra-Francia. Respetamos que es un buen jugador en buena forma en este momento, pero no voy a extenderle una alfombra roja y decirle que vaya y marque", aseguró en rueda de prensa.

Walker añadió que hará todo lo posible para detenre a Mbappé, al que le tocará cubrir. "Estoy representando a mi país en los cuartos de final de un Mundial, realmente es a vida o muerte. Si perdemos, nos vamos a casa. Él no se interpondrá en mi camino para ganar una Copa del Mundo para mi país", argumentó.

"Entiendo lo que tengo que hacer y eso es obviamente detenerlo. Probablemente sea más fácil decirlo que hacerlo, pero no me subestimo. He jugado antes contra él y me he enfrentado a muchos grandes jugadores en Inglaterra, el Manchester City y los clubes en los que jugué", recordó.

En este sentido, afronta el partido y el duelo ante el máximo goleador galo como si fuera un duelo normal. "Obviamente, tengo que tener más cuidado y darle el respeto que se merece, pero no demasiado respeto porque él también está jugando contra Inglaterra y podemos causarles problemas. Ningún jugador hace un equipo", manifestó.

El lateral del City aseguró encontrarse "muy en forma" y "fuerte" antes del tramo final del Mundial. "Me siento con energía. Todavía quiero lograr cosas que ya he logrado y todavía no he logrado en el fútbol. Y el hambre sigue ahí. Me siento muy bien. Pero esto va a llegar a su fin algún día, ¿no es así?", se preguntó sobre su futura retirada, todavía sin fecha.

"En 2024 tendré 34 años. Mientras me desempeñe bien y me sienta bien con mi cuerpo y el entrenador quiera elegirme ante todo, entonces ya veremos. Pero, de nuevo, realmente no estoy pensando demasiado en el futuro", comentó sobre su presencia en la Euro 2024 con los 'Three Lions'.

Europa Press