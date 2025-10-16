Wall St. avanza ya que resultados de TSMC respaldan el renovado optimismo por la IA

(Para consultar el blog en directo de Reuters sobre las bolsas de Estados Unidos, Reino Unido y Europa, pulse o escriba LIVE/ en una ventana de noticias.)

Por Sukriti Gupta y Twesha Dikshit

16 oct (Reuters) - Los principales índices de Wall Street subían el jueves, impulsados por una sólida actualización trimestral de TSMC que reforzó el optimismo de los inversores en torno a la inteligencia artificial y amplió el repunte de los valores de chips.

* TSMC, el mayor productor mundial de chips avanzados, elevó su previsión de ingresos para todo el año gracias a unas perspectivas alcistas sobre el gasto en inteligencia artificial. Las acciones de la firma, que cotizan en Estados Unidos, caían un 1,1% en una sesión agitada, tras subir más de un 2% antes de la apertura.

* Las acciones de algunos de los principales fabricantes de chips de Estados Unidos avanzaban, aprovechando las ganancias del miércoles, cuando los sólidos resultados trimestrales de ASML y un acuerdo sobre centros de datos de 40.000 millones de dólares entre BlackRock y un grupo respaldado por Nvidia alimentaron el optimismo en torno a la inteligencia artificial.

* Nvidia subía un 1,2%, Micron Technology sumaba un 2,7% y Broadcom ganaba un 1,3%. El sector tecnológico del S&P 500 sumaba un 0,5%.

* El impulso de la inteligencia artificial y el optimismo en torno a los recortes de tasas de interés en Estados Unidos han ayudado a los mercados en los últimos meses. Los valores tecnológicos relacionados con la IA han sido los que más han impulsado los mercados esta semana.

* Las sólidas ganancias de los principales bancos estadounidenses también acapararon la atención esta semana, ofreciendo nuevas señales de resistencia económica en un momento en que los informes macroeconómicos oficiales siguen retrasados debido a un cierre gubernamental en curso.

* El Promedio Industrial Dow Jones ganaba 83,57 puntos, o un 0,18%, a 46.336,88 unidades; el S&P 500 subía 19,62 puntos, o un 0,29%, a 6690,68 unidades; y el Nasdaq Composite sumaba 115,74 puntos, o un 0,51%, a 22.785,82 unidades.

* El sector de servicios de comunicación del S&P 500 avanzaba un 0,7%, mientras que el financiero bajaba un 0,9%.

* El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller se mostró partidario de un recorte adicional de las tasas de interés en octubre debido a las lecturas mixtas sobre el estado del mercado laboral. (Reporte de Sukriti Gupta y Twesha Dikshit en Bengaluru; Editado en Español por Manuel Farías)