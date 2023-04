Wall st cae por desalentadores resultados de empresas, nerviosismo por tasas de interés

Por Sruthi Shankar y Ankika Biswas

20 abr (Reuters) - Los principales índices de Wall Street caían el jueves debido a los decepcionantes resultados de Tesla, AT&T y algunos bancos regionales, que hacían mella en el ánimo de los inversores, ya deteriorado por las perspectivas de nuevas subidas de las tasas de interés en Estados Unidos.

* Los índices bursátiles estadounidenses se han mantenido estables esta semana, ya que los resultados mixtos de los bancos locales disiparon las preocupaciones de contagio relacionadas con la crisis bancaria de marzo, pero la rápida subida de las tasas y los temores de recesión han ensombrecido las perspectivas de los prestamistas.

* El Promedio Industrial Dow Jones perdía 147,56 puntos, o un 0,44%, a 33.749,45 unidades, mientras que el S&P 500 caía 22,82 puntos, o un 0,55%, a 4.131,70 unidades. El Nasdaq Composite cedía 75,39 puntos, o un 0,62%, a 12.081,84 unidades.

* Tesla Inc se desplomaba un 7% y tocó su nivel más bajo en más de un mes después de que su margen bruto del primer trimestre incumpliera las expectativas debido a los agresivos recortes de precios de sus vehículos y a que su presidente ejecutivo, Elon Musk, antepone el crecimiento de las ventas a las utilidades.

* Las pérdidas de Tesla, unidas a la debilidad de las automotrices Ford Motor Co y General Motors Co provocaron una caída del 1% en los valores de consumo discrecional.

* Las empresas de servicios públicos, un sector defensivo, eran las únicas ganadoras en una caída que era generalizada.

* AT&T Inc se derrumbaba un 7,1%, al no alcanzar las estimaciones de ingresos del primer trimestre. American Express Co, que caía un 5,2% al incumplir las expectativas de utilidades del primer trimestre, era el mayor lastre del Dow Jones.

* Los operadores reevalúan la senda de las tasas de interés después de que datos indicaran que la ralentización de la economía no era suficiente para que la Reserva Federal empezara a recortar las tasas este mismo año. Los comentarios de autoridades de la Fed esta semana también han respaldado las apuestas a un mayor endurecimiento de la política monetaria.

* La Fed realizaría una última alza de tasas de 25 puntos básicos en mayo y luego las mantendría estables durante el resto del año, según economistas en un sondeo de Reuters, que también mostró una probable recesión corta y poco profunda en 2023.

(Reporte de Sruthi Shankar y Ankika Biswas en Bengaluru; Editado en Español por Manuel Farías)

Reuters