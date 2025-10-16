Wall St cae: Zions desata la preocupación por los bancos regionales

Por Noel Randewich

16 oct (Reuters) - Wall Street cerró a la baja el jueves, con signos de debilidad en los bancos regionales que asustaron a los inversores ya nerviosos por la tensión comercial entre Estados Unidos y China.

* Las acciones de Zions Bancorporation cayeron después de que el banco regional revelara una pérdida inesperada en dos préstamos en su división de California, sumándose a la inquietud de los inversores sobre la tensión crediticia oculta mientras los bancos navegan por la incertidumbre económica con las tasas de interés aún relativamente altas.

* Western Alliance también alimentó la inquietud en torno a los bancos regionales, tras anunciar que había iniciado un proceso por fraude contra uno de sus prestatarios.

* Con el S&P 500 recientemente en máximos históricos, los inversores también estaban atentos a los acontecimientos entre Washington y Pekín después de que su guerra comercial se intensificara la semana pasada.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer aranceles del 100% a China a partir del 1 de noviembre, así como otras nuevas medidas comerciales contra la segunda mayor economía del mundo tras los frenos chinos a las exportaciones de minerales de tierras raras.

* TSMC, el mayor productor mundial de chips avanzados, elevó su previsión de ingresos para todo el año gracias a unas perspectivas alcistas sobre el gasto en inteligencia artificial.

* Salesforce subió después de que el vendedor de software empresarial pronosticara ingresos de más de US$60.000 millones para 2030, por sobre las estimaciones de Wall Street.

* De acuerdo a los datos preliminares de cierre, el S&P 500 perdió 42,10 puntos, o un 0,63%, a 6628,96 puntos. En tanto, el Nasdaq Composite cedió 105,77 puntos, o un 0,47%, a 22.564,31 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones bajó 298,48 puntos, o un 0,65%, a 45.954,83 puntos.

* El impulso de la inteligencia artificial y el optimismo en torno a los recortes de tasas de interés en Estados Unidos han ayudado a los mercados en los últimos meses. Los valores tecnológicos relacionados con la IA han sido los que más han impulsado los mercados esta semana.

* El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller se mostró partidario de un recorte adicional de las tasas de interés en octubre debido a las lecturas mixtas sobre el estado del mercado laboral. (Reporte de Sukriti Gupta y Twesha Dikshit en Bengaluru; Editado en Español por Manuel Farías y Javier Leira)