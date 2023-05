Wall st cierra en alza ya que nvidia genera búsqueda de acciones relacionadas con ia

(Actualiza tras el cierre preliminar del mercado)

Por Noel Randewich y Shreyashi Sanyal

25 mayo (Reuters) - Wall Street cerró al alza el jueves, después de que un sólido pronóstico de Nvidia hizo que las acciones del fabricante de chips se dispararan e impulsara un repunte en las empresas relacionadas con la inteligencia artificial, mientras los inversores seguían atentos a señales de progreso en las conversaciones sobre el techo de la deuda en Estados Unidos.

* Nvidia Corp se disparó hasta tocar un máximo histórico, después de que el fabricante de semiconductores más valioso del mundo pronosticara de ingresos trimestrales que superaron en un 50% las estimaciones de Wall Street y de que dijera que está aumentando la oferta para satisfacer la demanda de sus chips de IA.

* Los inversores habían intercambiado más de 53.000 millones de dólares en acciones de Nvidia a última hora de la tarde, según datos de Refintiv.

* "Nvidia ha reemplazado oficialmente a FANG como la pieza central de este mercado", dijo Jake Dollarhide, presidente ejecutivo de Longbow Asset Management en Tulsa, Oklahoma. "Los inversores están obsesionados con la IA, y Nvidia es la historia de IA perfecta".

* Según datos preliminares, el S&P 500 ganó 36,07 puntos, o un 0,88%, a 4.151,27 unidades; mientras que el Nasdaq Composite subió 213,16 puntos, o un 1,71%, a 12.698,09 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 31,33 puntos, o un 0,10%, a 32.768,59 unidades.

* Los pesos pesados de la IA, como Microsoft Corp y Alphabet Inc, subieron más de un 2% durante la mayor parte de la sesión. Advanced Micro Devices Inc, Micron Technology Inc y Broadcom Inc también repuntaron.

* El índice de semiconductores SE de Filadelfia se disparó hasta un 7%, a su nivel más alto en más de un año y en su avance porcentual diario más grande desde noviembre.

* Intel Corp, que los inversores ven como rezagada en la carrera de la IA, perdió terreno, pesando sobre el Dow Jones.

* Los principales índices de Wall Street habían sufrido fuertes caídas en las dos últimas sesiones, mientras los inversores esperan un acuerdo sobre el techo de deuda del país, fijado en 31,4 billones de dólares, para evitar un impago calamitoso.

* El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el legislador republicano Kevin McCarthy estaban el jueves cerca de llegar a un acuerdo, con una diferencia de apenas 70.000 millones de dólares en gastos discrecionales, informó Reuters, citando a una fuente familiarizada con las conversaciones.

(Reportaje de Shreyashi Sanyal y Shristi Achar A en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano y Manuel Farías)

