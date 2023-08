(Actualiza tras el cierre del mercado)

Por Saeed Azhar, Amruta Khandekar y Shristi Achar A

15 ago (Reuters) - Los principales índices de Wall Street cayeron el martes, después de que datos de ventas minoristas mejores que lo esperado avivaran el temor a que las tasas de interés se mantengan más altas por más tiempo, mientras que los grandes bancos estadounidenses bajaron tras un reporte de que Fitch podría recortar la calificación de algunos prestamistas.

* El informe del Departamento de Comercio mostró que las ventas minoristas crecieron un 0,7% el mes pasado, frente a las expectativas de un aumento del 0,4%, lo que sugiere que la economía estadounidense se mantiene fuerte.

* Tras los datos, las apuestas de una pausa en las alzas de tasas de la Reserva Federal el próximo mes se mantuvieron en 89%, sin embargo, analistas dijeron que los inversores estaban preocupados de que las tasas pudieran mantenerse en los niveles actuales por más tiempo de lo previsto.

* Los bancos recibieron la peor parte de la liquidación a medida que los inversores se volvían más ansiosos por las tasas de interés. La curva de rendimiento de los bonos del Tesoro se ha invertido durante más de un año, con la deuda a vencimiento más largo rindiendo menos que los instrumentos de deuda a corto plazo. Esta persistente situación presiona las ganancias que los bancos pueden obtener con los préstamos.

* "Probablemente terminemos con una curva de rendimiento invertida por más tiempo del previsto, incluso si no tenemos una recesión económica", dijo Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA Research. "Eso terminaría reduciendo los préstamos porque incluso si fueras mi cuñado, no me gustaría prestarte con pérdidas".

* Según datos preliminares de cierre, el S&P 500 bajó 51,60 puntos, o un 1,15%, a 4.438,12 unidades, mientras que el Nasdaq Composite cayó 155,81 puntos, o un 1,13%, a 13.632,52 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones perdió 356,33 puntos, o un 1,01%, a 34.951,30 unidades.

* Un informe dijo que la agencia Fitch podría rebajar la calificación de varios bancos y bajo ese escenario las acciones de JPMorgan Chase, Bank of America y Wells Fargo cayeron con fuerza.

* Los prestamistas regionales PacWest Bancorp, Zions Bancorporation y Western Alliance Bank cedieron tras la última propuesta de revisión regulatoria de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos.

* El índice bancario del S&P 500 alcanzó su mínimo de un mes. Los 11 principales sectores del S&P 500 bajaron, y los valores energéticos lideraron las pérdidas por la debilidad de los precios del crudo.

(Reporte de Amruta Khandekar, Shristi Achar A, Shashwat Chauhan y Saeed Azhar; Reporte adicional de Davide Barbuscia; Editado en Español por Manuel Farías)