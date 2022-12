Wall st extiende pérdidas a medida que aumentan temores por recesión; apple cae

Por Ankika Biswas y Johann M Cherian

7 dic (Reuters) - Los índices bursátiles de Estados Unidos caían en operaciones volátiles el miércoles, mientras los inversores evaluaban las advertencias de una inminente recesión por parte de los principales banqueros de Wall Street y las acciones de Apple bajaban por proyecciones de analistas de menores envíos de iPhone.

* El referencial S&P 500 caía por quinta sesión consecutiva y el Nasdaq por cuarta, arrastrados por un descenso del 1,4% en Apple Inc, luego de que Morgan Stanley recortó el objetivo de envíos de iPhone debido a retrasos en la producción de una planta de Foxconn en China.

* Los mercados también se han visto sacudidos por comentarios pesimistas de ejecutivos de alto rango de Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co y Bank of America Corp de que probablemente se avecinaba una recesión entre leve a más pronunciada.

* Los temores de que la Reserva Federal se ciña a un ciclo más prolongado de alzas de tasas se han intensificado recientemente a raíz de sólidos informes sobre el empleo y el sector servicios.

* Más datos económicos, incluidas las solicitudes semanales de desempleo, el índice de precios al productor y la encuesta de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan esta semana, serán observados para obtener pistas sobre qué esperar de la Fed el 14 de diciembre.

* "Las expectativas están comenzando a desmoronarse un poco a medida que el mercado se da cuenta de que la Fed puede tener que mantener las tasas en un nivel más alto durante más tiempo del esperado y esto está ejerciendo una mayor presión", dijo Jason Pride, jefe de inversiones de patrimonio privado en Glenmede en Filadelfia.

* El índice de volatilidad CBOE, también conocido como el indicador de miedo de Wall Street, subía a un máximo de dos semanas de 23,01 puntos.

* A las 1454 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones bajaba 80,70 puntos, o un 0,24%, a 33.515,64 unidades, mientras que el S&P 500 cedía 12,07 puntos, o un 0,31%, a 3.929,19 unidades. El Nasdaq Composite perdía 70,86 puntos, o un 0,64%, a 10.944,03 unidades.

* Tesla Inc caía un 2,9%, en su tercer descenso seguido, ante las preocupaciones por la pérdida de producción en su planta de Shanghái.

(Reporte de Shubham Batra, Ankika Biswas y Johann M Cherian en Bengaluru; Editado en Español por Manuel Farías)

Reuters