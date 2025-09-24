LA NACION

Wall St opera con pocos cambios luego de que Powell moderara el optimismo sobre recorte de tasas

Por Niket Nishant y Sukriti Gupta

24 sep (Reuters) - Los principales índices bursátiles de Wall Street cotizaban con cautela el miércoles, mientras los operadores evaluaban los comentarios moderados del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, y esperaban los datos económicos que se publicarán más adelante en la semana.

* Aunque las cifras recientes apuntan a una economía resistente, los comentarios de las autoridades de la Fed han infundido cierta cautela en los inversores, especialmente sobre el mercado laboral.

* Powell hizo hincapié en el equilibrio que el banco central debe lograr en sus próximas decisiones sobre las tasas de interés, mientras se enfrenta a riesgos inflacionarios y aborda los signos de un mercado laboral cada vez más débil.

* A las 1511 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones caía 9,33 puntos, o un 0,02%, a 46.284,04 unidades; el índice S&P 500 perdía 3,81 puntos, o un 0,06%, a 6653,11 unidades; mientras que el Nasdaq Composite bajaba 12,86 puntos, o un 0,06%, a 22.559,44 unidades.

* Los valores tecnológicos del S&P 500 bajaban un 0,1%, con Apple cediendo un 0,6%. El desarrollador de Photoshop, Adobe, caía un 3,1% después de que Morgan Stanley lo rebajó de "sobreponderar" a "igual ponderación".

* El sector de consumo discrecional sumaba un 0,8% en el S&P 500, impulsado por las ganancias de Tesla y Amazon, que avanzaban un 2,8% y un 0,7%, respectivamente. Amazon subía después de que Wells Fargo la elevó a "sobreponderar" desde "igual ponderación".

* Las empresas energéticas ganaban un 1,5%, mientras que una caída del 1% en Alphabet hacía que los servicios de comunicación bajaran un 0,4%.

* Las acciones de firmas chinas que cotizan en Estados Unidos subían, lideradas por un alza del 8,9% de Alibaba Group, que desveló una alianza con Nvidia.

* Los papeles de Lithium Americas, que cotizan en Wall Street, escalaban un 89,2% después de que Reuters informó el martes que el Gobierno del presidente Donald Trump busca una participación de hasta el 10% en el capital de la empresa.

* Se están llevando a cabo conversaciones para discutir un préstamo gubernamental superior a US$2260 millones para el proyecto de litio Thacker Pass de la compañía con General Motors, que subía un 2,4%. Según un informe, UBS elevó la calificación de General Motors a "comprar" desde "neutral".

* Freeport-McMoRan, en tanto, caía un 10,5%, tras pronosticar menores ventas consolidadas de cobre y oro en el tercer trimestre. (Reporte de Niket Nishant y Sukriti Gupta en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

