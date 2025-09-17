LA NACION

Wall St opera con tendencias dispares antes de la decisión de tasas de la Fed

Wall St opera con tendencias dispares antes de la decisión de tasas de la Fed

Por Purvi Agarwal y Sukriti Gupta

17 sep (Reuters) - Los principales índices de Wall Street cotizaban mixtos el miércoles, con el S&P 500 cayendo levemente antes del esperado recorte de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos más tarde en el día.

* El mercado espera que el banco central reduzca los costos de endeudamiento en al menos 25 puntos básicos a las 1800 GMT, un movimiento descontado por los inversores después de que una serie de indicadores económicos mostraran un debilitamiento del mercado laboral.

* Los mercados seguirán de cerca el discurso del presidente Jerome Powell, así como las proyecciones del "diagrama de puntos" para calibrar las perspectivas de la política monetaria en el futuro.

* En tanto, las acciones de Nvidia caían un 2,3% después de que un reporte dijo que el regulador de Internet de China dio instrucciones a las mayores empresas tecnológicas del país para que dejen de comprar todos los chips del líder de IA.

* El valor lastraba al sector tecnológico del S&P 500, que bajaba un 0,7%, y arrastraba al Nasdaq, de fuerte componente tecnológico.

* La subida de valores financieros como American Express y Goldman Sachs impulsaba al Dow.

* A las 1443 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 279,52 puntos, o un 0,61%, a 46.037,42 unidades. El índice S&P 500 perdía 7,04 puntos, o un 0,11%, a 6599,72 unidades, mientras que el Nasdaq Composite bajaba 114,77 puntos, o un 0,51%, a 22.219,19 unidades.

* El descenso del 1,6% de Tesla lastraba al sector de consumo discrecional, que caía un 0,6%.

* Lyft se disparaba un 14% tras conocerse que Waymo, la empresa de Alphabet, lanzará el año que viene viajes en taxis autónomos en Nashville, en colaboración con la empresa de transporte.

* Las acciones de su rival Uber caían un 4,4%, situándose en la parte baja del S&P 500. (Reporte de Purvi Agarwal, Sukriti Gupta y Shashwat Chauhan en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

