Wall St opera con tendencias dispares antes de la decisión de tasas de la Fed
- 1 minuto de lectura'
Por Purvi Agarwal y Sukriti Gupta
17 sep (Reuters) - Los principales índices de Wall Street cotizaban mixtos el miércoles, con el S&P 500 cayendo levemente antes del esperado recorte de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos más tarde en el día.
* El mercado espera que el banco central reduzca los costos de endeudamiento en al menos 25 puntos básicos a las 1800 GMT, un movimiento descontado por los inversores después de que una serie de indicadores económicos mostraran un debilitamiento del mercado laboral.
* Los mercados seguirán de cerca el discurso del presidente Jerome Powell, así como las proyecciones del "diagrama de puntos" para calibrar las perspectivas de la política monetaria en el futuro.
* En tanto, las acciones de Nvidia caían un 2,3% después de que un reporte dijo que el regulador de Internet de China dio instrucciones a las mayores empresas tecnológicas del país para que dejen de comprar todos los chips del líder de IA.
* El valor lastraba al sector tecnológico del S&P 500, que bajaba un 0,7%, y arrastraba al Nasdaq, de fuerte componente tecnológico.
* La subida de valores financieros como American Express y Goldman Sachs impulsaba al Dow.
* A las 1443 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 279,52 puntos, o un 0,61%, a 46.037,42 unidades. El índice S&P 500 perdía 7,04 puntos, o un 0,11%, a 6599,72 unidades, mientras que el Nasdaq Composite bajaba 114,77 puntos, o un 0,51%, a 22.219,19 unidades.
* El descenso del 1,6% de Tesla lastraba al sector de consumo discrecional, que caía un 0,6%.
* Lyft se disparaba un 14% tras conocerse que Waymo, la empresa de Alphabet, lanzará el año que viene viajes en taxis autónomos en Nashville, en colaboración con la empresa de transporte.
* Las acciones de su rival Uber caían un 4,4%, situándose en la parte baja del S&P 500. (Reporte de Purvi Agarwal, Sukriti Gupta y Shashwat Chauhan en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)
