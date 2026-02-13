Wall St se encamina a pérdidas semanales, caídas de tecnológicas contrarrestan alivio por inflación

Por Twesha Dikshit y Purvi Agarwal

13 feb (Reuters) -

Las acciones estadounidenses caían el viernes y se encaminaban hacia su peor semana desde noviembre, ya que las pérdidas en los valores tecnológicos eclipsaron el alivio provocado por unos datos de inflación más débiles de lo esperado.

* Los mercados bursátiles se han alejado de sus niveles récord, ya que los temores a la disrupción provocada por la inteligencia artificial alimentaron una ola de ventas en sectores que abarcan el software, los seguros e incluso las empresas de transporte por carretera, mientras que los datos de empleo de enero, mejores de lo esperado, sembraron dudas sobre el ritmo de la relajación de la política monetaria este año.

* El viernes se produjo un cierto alivio después de que los datos mostraron que los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron menos de lo esperado en enero, lo que llevó a los operadores a elevar ligeramente las probabilidades de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en junio, al 69% desde el 63% previo.

* "La conclusión importante tanto para los mercados de tasas como para la renta variable es que la tendencia a la desinflación continúa. Esto refuerza la idea de que ya hemos superado el pico de preocupación por la inflación", dijo Michael Metcalfe, director de estrategia de mercado de State Street Markets. "

Esto dibuja un panorama de mejora continua de las perspectivas de inflación, lo que permitirá que las tasas bajen más adelante en el año".

* El Promedio Industrial Dow Jones caía 67,89 puntos, o un 0,14%, a 49.384,09 unidades; el S&P 500 bajaba 3,79 puntos, o un 0,06%, a 6.828,97 unidades; y el Nasdaq Composite perdía 51,78 puntos, o un 0,23%, a 22.545,37 unidades.

* Con la temporada de resultados superando la mitad, los gastos de capital en IA se convirtieron en un asunto dominante para las "Siete Magníficas", cuyas inversiones acumuladas se prevé que alcancen unos US$650.000 millones. Los inversores exigen ahora beneficios reales, ya que siguen castigando a los sectores que temen que puedan verse afectados por la creciente competencia.

* Las acciones de tecnología de la información bajaban, con Nvidia y Apple cayendo un 2% y un 0,8%, respectivamente, lo que arrastraba al S&P 500 y al Nasdaq. Las pérdidas de los grandes bancos, como Goldman Sachs y JPMorgan Chase, lastraban al Dow Jones.

(Reporte de Twesha Dikshit, Purvi Agarwal y Medha Singh en Bangalore; edición en Español de Manuel Farías)