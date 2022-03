Wall st sube con atención a conversaciones rusia-ucrania y fed

(Actualiza cotizaciones)

Por Devik Jain y Sabahatjahan Contractor

14 mar (Reuters) - Las alzas en acciones financieras y de salud impulsaban el lunes a los tres principales índices bursátiles de Wall Street, con los inversores centrándose en los acontecimientos en torno a la crisis entre Rusia y Ucrania y la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal.

* El conflicto ha afectado a los mercados financieros mundiales y ha alimentado las preocupaciones sobre una galopante inflación, a medida que los precios del petróleo se dispararon a raíz de las duras sanciones occidentales contra Rusia, uno de los principales exportadores de materias primas.

* Las conversaciones entre Ucrania y Rusia culminaron el lunes para continuar el martes, dijo uno de los negociadores de Ucrania en Twitter.

* A las 1508 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones ganaba un 1,23%, a 33.349 unidades; el índice S&P 500 subía un 0,80%, a 4.238,11 unidades; y el Nasdaq Composite sumaba un 0,34%, a 12.887 unidades.

* Siete de los 11 principales sectores del S&P avanzaban en las operaciones de antes del mediodía en Nueva York, con el financiero subiendo un 1,9%, seguido de las alzas en acciones defensivas como el cuidado de la salud.

* Bank of America repuntaba un 3,3%, liderando las ganancias entre los grandes bancos de Wall Street, mientras que el índice de bancos más amplios ganaba un 2,2%.

* "Dicen que se está descontando que la Fed comienza con su aumento de las tasas de interés y que los bancos se beneficiarán de eso", dijo Kim Forrest, directora de inversiones de Bokeh Capital Partners en Pittsburgh.

* Los inversores esperan ampliamente que la Fed anuncie el primer aumento de tasas desde 2018 en su reunión del 15 al 16 de marzo para frenar el aumento de la inflación. Los operadores ven un 91% de posibilidades de un aumento de 25 puntos básicos esta semana.

* El Nasdaq mostraba un desempeño inferior al de sus pares, ya que las acciones de Apple Inc caían un 1,1% después de que su proveedor Hon Hai Precision Industry Co Ltd, conocido como Foxconn, suspendiera sus operaciones en Shenzhen, China, en medio del aumento de casos de COVID-19. (Reporte de Devik Jain y Sabahatjahan Contractor en Bengaluru, Editado en Español por Manuel Farías)