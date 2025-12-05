Wall St sube; datos de EEUU impulsan apuestas del mercado de un recorte de tasas de la Fed

(Actualiza tras el cierre; cambia redacción)

Por Johann M Cherian y Pranav Kashyap

5 dic (Reuters) - Wall Street subió el viernes, ya que la última oleada de datos económicos mantuvo intactas las elevadas expectativas de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal la próxima semana.

* El gasto de los consumidores estadounidenses subió en septiembre en línea con las previsiones, mientras que los precios subyacentes aumentaron un 2,8% interanual, un poco por debajo de las expectativas de un avance del 2,9%, mostró un nuevo informe de gastos de consumo personal.

* La publicación, la primera del PCE desde que el cierre de 43 días del Gobierno federal congelara las estadísticas oficiales, dio a los mercados y a los responsables de política monetaria un nuevo pulso sobre la economía antes de lo que se perfila como una de las reuniones más reñidas de la Reserva Federal en años.

* Por otra parte, una encuesta de la Universidad de Michigan apuntó a una mejora de la confianza de los consumidores en diciembre, con una previsión de que la inflación se reducirá en el próximo año hasta el 4,1%, frente al 4,5% de finales de noviembre.

* Según la herramienta FedWatch de CME, la probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la reunión de la próxima semana es ahora del 87,2%.

* "Los inversores están pendientes de la semana que viene. Todas las miradas estarán puestas en la reunión de la Fed del miércoles, y ahora mismo hay una probabilidad muy alta de que la Fed recorte las tasas otro cuarto de punto", dijo Michael Sheldon, vicepresidente y gestor sénior de carteras de Washington Trust Wealth Management, en New Haven, Connecticut.

* "Luego, la cuestión es qué dicen tras la reunión y si dan alguna pista sobre la política futura".

* Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 ganó 11,95 puntos, o un 0,17%, a 6.869,07 puntos; mientras que el Nasdaq Composite ganó 69,81 puntos, o un 0,30%, a 23.574,95 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones sumó 93,20 puntos, un 0,19%, a 47.944,14 puntos.

* Los tres índices registraron su segundo avance semanal consecutivo.

* Las acciones de Warner Bros. Discovery subieron después de que Netflix acordara comprar uno de los activos más preciados de Hollywood desde hace décadas por 72.000 millones de dólares, poniendo fin a una guerra de ofertas que duró semanas. Las acciones del gigante del streaming, en tanto, cayeron.

(Reporte de Johann M Cherian, Pranav Kashyap, Twesha Dixit y Purvi Agarwal en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)