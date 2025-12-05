Wall St sube, datos PCE impulsan las apuestas de recorte de tasas de la Fed

Por Johann M Cherian y Pranav Kashyap

5 dic (Reuters) - Wall Street subía el viernes, mientras los inversores digerían un informe sobre la inflación largamente aplazado y recalibraban las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.

* El gasto de los consumidores estadounidenses subió en septiembre en línea con las previsiones, mientras que los precios subyacentes aumentaron un 2,8% interanual, un poco por debajo de las expectativas de un avance del 2,9%, mostró un nuevo informe de gastos de consumo personal.

* La publicación, la primera del PCE desde que el cierre de 43 días del Gobierno federal congelara las estadísticas oficiales, dio a los mercados y a los responsables de política monetaria un nuevo pulso sobre la economía antes de lo que se perfila como una de las reuniones más reñidas de la Reserva Federal en años.

* Por otra parte, una encuesta de la Universidad de Michigan apuntó a una mejora de la confianza de los consumidores en diciembre, con una previsión de que la inflación se reducirá en el próximo año hasta el 4,1%, frente al 4,5% de finales de noviembre.

* Según la herramienta FedWatch de CME, la probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la reunión de la próxima semana es ahora del 87%.

* "En términos puramente numéricos, el bando a favor de mantener las tasas de interés sin cambios lleva actualmente una ligera ventaja. Sin embargo, los gobernadores parecen inclinarse más por un recorte de las tasas de interés", dijo el economista jefe de Commerzbank, Jörg Krämer.

* "Es probable que el factor decisivo sea hacia qué lado se inclina el presidente de la Fed, Powell, y el éxito que tenga en persuadir a otros miembros para que le sigan".

* Los inversores también esperan que la Fed aplique otro recorte de tasas de un cuarto de punto antes de junio de 2026.

* El Promedio Industrial Dow Jones ganaba 236,46 puntos, o un 0,49%, a 48.087,63 unidades; el S&P 500 subía 31,44 puntos, o un 0,46%, a 6.888,56 unidades; y el Nasdaq Composite sumaba 131,27 puntos, o un 0,56%, a 23.636,41 unidades.

* Las acciones de Warner Bros. Discovery subían un 3,2% después de que Netflix acordara comprar uno de los activos más preciados de Hollywood desde hace décadas por 72.000 millones de dólares, poniendo fin a una guerra de ofertas que duró semanas. Las acciones del gigante del streaming se mantenían estables tras reducir las pérdidas registradas antes de la apertura del mercado. (Reporte de Johann M Cherian, Pranav Kashyap, Twesha Dixit y Purvi Agarwal en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)